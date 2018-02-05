Тексты Библии признали экстремистскими

В Ленинградской области признали экстремистским текст Библии.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о переводе, известном под издательским наименованием «Священное Писание – Перевод нового мира», включенном в 2017 году в список экстремистской литературы.

Вердикт распространяющая перевод религиозная организация обжаловала в Ленинградском областном суде. Однако апелляция была отклонена. Решение вызвало недоумение среди некоторых религиоведов: известно, что речь идет о, пусть неканоническом, но переводе Библии – священной книги христиан и иудеев (Ветхий завет). Кроме того, в федеральном законе «О противодействии экстремистской деятельности» содержится безапелляционная норма: «Библия, Коран, Танах и Ганджур, их содержание и цитаты из них не могут быть признаны экстремистскими материалами».

Неудивительно, что мотивировочную часть решения Ленинградского областного суда эксперты ждали с нетерпением. И ждали недаром: прямой запрет на признание текста Библии судьи Ленинградского областного суда обошли с неподдельным мастерством:

«Доводы о том, что книга в сером переплете на русском языке с наименованием «Священное Писание – Перевод нового мира» является Библией, отклоняются, поскольку книга не содержит соответствующий заголовок «Библия», что предусмотрено системой стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу (ГОСТ 7.80-2000)», – сообщается в мотивировочной части судебного решения.

Кроме того, в основе данного издания лежит перевод на английский язык древнееврейских и древнегреческих текстов с значительными изменениями, наличие которых признается самими авторами «Перевода нового мира», – отмечено в документе.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 05.02.18

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