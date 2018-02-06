В Челябинской области водитель-лихач оставил город-курорт без электричества

Курортная часть Чебаркуля осталась без электричества из-за поваленного столба.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в минувшие выходные в Чебаркуле.

Водитель автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал безопасную скорость на скользкой трассе и потерял управление машиной.

По данным местного отдела ГИБДД автомобиль вылетел с дороги в кювет и врезался в столб линии электропередачи. В результате курортная часть города оказалась отрезана от электроснабжения. Подачу электричества восстановили через час.

Сам лихач не пострадал, в отличие от автомобиля, который вряд ли подлежит восстановлению.

Челябинск, Виктор Елисеев

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