На Южном Урале туристка получила тяжелую травму, упав скалы

Восхождение на Двуглавую сопку закончилось для девушки госпитализацией.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, инцидент произошел вчера, 5 февраля после 17:00.

В 17:25 спасатели Златоустовского спасотряда областной службы выезжали оказывать помощь 21-летней туристке в транспортировке. «Спускаясь с Двуглавой сопки, девушка поскользнулась и упала, после чего начала скатываться вниз и ударилась о дерево. Двигаться дальше самостоятельно она уже не могла», – рассказали в пресс-центре.

Прибывшие спасатели зафиксировали у пострадавшей травму таза. Спасатели спустили девушку вниз на носилках, после чего при помощи снегохода транспортировали до города и передали медицинским работникам.

Челябинск, Виктор Елисеев

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