На серпантине под Каслями иномарка залетела под КАМАЗ

В Челябинской области столкнулись КАМАЗ и легвокушка.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Члябинской области, авария произошла вчера, 5 февраля, на автодороге «Касли – Верхний Уфалей». Сообщение о ДТП поступило на пульт Кыштымского спасотряда в 14:28.

24-летняя девушка за рулем машины «Шевроле Ланос» не справилась с управлением на извилистой дороге и выехала на встречную полосу, врезавшись в грузовой автомобиль КАМАЗ.

При столкновении машину откинуло на другую сторону дороги. Ноги автомобилистки оказались зажатыми между панелью и рулевой колонкой. В результате аварии, девушка получила открытый перелом ног.

Прибывшие спасатели Кыштымского спасотряда совместно с сотрудниками пожарной части Каслей деблокировали травмированную из авто и передали бригаде скорой медицинской помощи.

Челябинск, Виктор Елисеев

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