Челябинец, решивший поживиться за счет предпринимателей из Копейска, предстанет перед судом

Житель Челябинска предстанет перед судом за разбой и вымогательство в отношении супругов-предпринимателей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу местного жителя, обвиняемого в разбое и вымогательстве.

По версии следствия в декабре 2014 года челябинец с тремя приятелями ворвались в коттедж супругов-предпринимателей в Копейске. Налетчики были в масках. Угрожая семейной паре предметами, похожими на огнестрельное оружие, разбойники потребовали выдать им деньги драгоценности. После этого злоумышленники похитили из дома предпринимателей различное имущество на сумму около 960 тысяч рублей и потребовали передать им 1 миллион рублей, угрожая физической расправой.

В январе 2015 года двое из налетчиков были задержаны и в последующем осуждены Копейским городским судом с вынесением обвинительного приговора. Еще одному удавалось скрываться в течение двух лет. Розыск еще одного подельника продолжается.

В ходе предварительного следствия арестовано имущество обвиняемых: земельный участок, жилой дом, расположенный в Юрюзани, деньги.

Уголовное дело челябинца направлено для рассмотрения по существу в Копейский городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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