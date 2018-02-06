В Челябинске суд заставил пересчитать плату за тепло в многоквартирном доме

Челябинский суд потребовал, чтобы муниципальное предприятие провела перерасчет платы за отопление в многоквартирном доме с учетом показаний индивидуальных счетчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, судебным разбирательством закончилась дискуссия жителей дома №47 по улице Цвиллинга в Челябинске и МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

В ходе прокурорской проверки надзорное ведомство установило, что многоквартирный дом оборудован общедомовым прибором учета тепла, а все расположенные в нем жилые и нежилые помещения оборудованы индивидуальными приборами учета тепловой энергии. Соответственно, после ввода в эксплуатацию индивидуального прибора учета, ресурсоснабжающая организация на основании части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ обязана рассчитывать размер платы за коммунальные услуги исходя из показаний введенного в эксплуатацию прибора учета, начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию.

Между тем, МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети» данные требования не соблюдались. В учреждении отказ учитывать показатели индивидуальных счетчиков объясняли тем, что для этого необходимо не только оборудование помещений приборами учета, но и введение их в эксплуатацию. Однако, по мнению прокурора, данные требования противоречат действующему законодательству, а также нарушают права не только граждан, живущих в доме, но и индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками нежилых помещений либо осуществляющих в них свою деятельность.

В этой связи прокурор Челябинска обратился в суд с требованием обязать МУП ЧКТС произвести жильцу дома перерасчет платы за отопление исходя из показаний индивидуального (поквартирного) прибора учета тепловой энергии, установленного в данном жилом помещении.

Решением Центрального районного суда Челябинска требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

Отметим, что в скором времени у ресурсников станет еще меньше возможностей для «игры» с расчетами за тепло: Минстрой подготовил проект постановления правительства, согласно которому ресурсоснабжающая организация должна будет производить расчеты, исходя из показаний индивидуальных счетчиков, даже если не все помещения дома оборудованы поквартирными приборами учета тепла. В настоящее время документ ждет заключения об оценке регулирующего воздействия, после чего поступит на рассмотрение кабинета министров.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 06.02.18

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