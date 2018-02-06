В Челябинске полиция задержала чиновника главного управления лесами

Чиновника главного управления лесами Южного Урала задержали по подозрению в получении взяток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 6 февраля, полиция задержала начальника отдела государственного лесного реестра, земельных отношений и государственной экспертизы ГУ лесами Челябинской области.

Чиновника препроводили на допрос в полицейский главк региона. По некоторой информации он подозревается в получении денег от представителей бизнес-сообщества за помощь в разрешении вопросов, связанных со статусом земель лесного фонда.

В правоохранительных органах не исключают, что действовал служащий не один.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области и следственном управлении СКР ситуацию не комментируют.

Челябинск, Виктор Елисеев

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