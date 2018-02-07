В Сосновском районе ввели карантин по бешенству

В районе Челябинской области, где собаки разорвали лису, ввели карантин по бешенству.

Как уже сообщал «Новый День», тело растерзанной лисы 3 февраля обнаружила охрана Тимофеевского каменного карьера. Его направили на экспертизу на Коркинскую городскую ветеринарную станцию.

Как и опасались, лиса оказалась заражена бешенством. В связи с этим на территории Сосновского района, где располагается каменный карьер, введены ограничительные мероприятия. Кроме того, как передают «Вести Коркино», угрожаемой зоной объявлен поселок Керамиков на территории Коркинского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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