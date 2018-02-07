Южноуральских перевозчиков уличили в сговоре

Челябинское УФАС России заявило о картельном сговоре магнитогорских маршрутчиков.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского УФАС, антимонопольная служба признала нарушение закона о защите конкуренции индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки на маршрутных такси в Магнитогорске.

Напомним, четыре перевозчика в конце февраля-начале марта 2017 года синхронно повысили цены на проезд в маршрутных такси города с 20 до 25 рублей. Повышение произошло на маршрутах №13, №15, №22, №50, №48, №40, №55, №47, №33, №37, №56. Увеличение цен на проезд по 11 маршрутам стало причиной для обращений администрации Магнитогорска и трех горожан с заявлениями на действия перевозчиков в Челябинское УФАС России.

По мнению антимонопольной службы, индивидуальные предприниматели заключили соглашение, направленное на повышение платы за проезд. Такое антиконкурентное поведение соответствует экономическим интересам всех участников картеля.

На скоординированность действий перевозчиков указывают уведомления, направленные ими в мэрию Магнитогорска в один день – 27 февраля 2017 года, отметили в УФАС. Индивидуальные предприниматели сообщили в орган местного самоуправления о запланированном повышении цен на проезд на 5 рублей, которое и произошло в период с 27 февраля по 6 марта 2017 года.

«Перевозчики, являющиеся конкурентами на рынке, в одно время установили одинаковую цену на проезд сразу по нескольким маршрутам. Таким образом, предприниматели не стремились к привлечению пассажиров на свои маршруты с предложением наиболее выгодной цены, что свойственно для конкурентного рынка, а лишили потребителей такого выбора», – резюмировали в надзорном органе.

В отношении нарушителей антимонопольного законодательства Челябинским УФАС России будут возбуждены дела об административных правонарушениях. За заключение антиконкурентного соглашения и участие в нем индивидуальные предприниматели могут быть оштрафованы на сумму от 20 до 50 тысяч рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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