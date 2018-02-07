Главврач магнитогорской поликлиники прикарманила четверть миллиона рублей

Главврача детской поликлиники подозревают в присвоении денег ФОМСа.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Правобережного района Магнитогорска установило в ходе проверки, что главный врач МУЗ «Детская городская поликлиника №8 г. Магнитогорска» присвоила средства, принадлежащие ТФОМС Челябинской области.

В 2016 году женщина, также занимавшая должность врача ультразвуковой диагностики, угрожая бухгалтеру увольнением с должности, приказала ей начислить себе компенсацию за досрочное расторжение трудового договора по должности врача ультразвуковой диагностики, при отсутствии законных оснований для выплаты. В итоге руководитель медучреждения получила около 242 тысяч рублей.

Материалы прокурорской проверки были направлены в следственные органы, по результатам рассмотрения в СУ УМВД России по Магнитогорску в отношении главного врача возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ (присвоение, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).

Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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