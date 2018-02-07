На Южном Урале будут судить серийных похитителей скота

Прокуратура Челябинской области направила в суд уголовное дело о хищении крупного рогатого скота у жителей региона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении трех жителей Троицка, обвиняемых в мошенничестве.

По версии следствия в 2015 году один из соучастников создал организованную группу для совершения на территории Челябинской области тайных хищений крупного рогатого скота. На протяжении двух лет обвиняемые совершили 18 хищений крупного рогатого скота, а также других домашних животных у сельских жителей Октябрьского, Троицкого, Увельского, Верхнеуральского, Варненского и Чесменского районов. Ущерб от действий южноуральцев составил около 1,3 миллиона рублей.

В ходе предварительного следствия наложен арест на имущество обвиняемых: автомашины «ВАЗ 21120» и «ГАЗ 2705», а также 283 тысячи рублей.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Троицкий городской суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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