Магнитогорские металлурги направят на благотворительность 700 миллионов рублей

В магнитогорском благотворительном фонде утвердили бюджет на 2018 год.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Мангитогорский металлургический комбинат», в благотворительном фонде «Металлург» прошло заседание высшего органа управления – Совета благотворительного фонда. На заседании утверждены организационная структура фонда, благотворительная программа и годовой бюджет на 2018 год.

В нынешнем году исполняется 30 лет со дня создания фонда. И все эти годы крупнейшим благотворителем является Магнитогорский металлургический комбинат. Приоритетными направлениями работы фонда неизменно остаются социальная поддержка пенсионеров, инвалидов, многодетных семей, семей, воспитывающих детей-инвалидов и др.

В 2018 году сохранены в полном объеме все благотворительные программы, реализуемые фондом,– «Забота», «Луч надежды», «XXI век – детям Южного Урала», «Одаренные дети Магнитки», «Охрана материнства и детства», «Дружная семья» и другие программы. Объем их финансирования составит 697,4 миллиона рублей.

Утвержден и план мероприятий на 1 квартал 2018 года. Во дворце им. С. Орджоникидзе пройдут два крупных праздничных мероприятия – ко Дню защитника Отечества и Международному женскому дню с участием 1800 ветеранов. Традиционно благотворительный фонд «Металлург» проведет шесть отчетных собраний по итогам деятельности за 2017 год перед жителями города Магнитогорска, Агаповского и Кизильского районов.

К праздничным датам для жителей города с участием депутатов городского собрания от ПАО «ММК» в микрорайонах города, на базе ТОСов и школ будут проведены концерты и вечера отдыха.

Челябинск, Виктор Елисеев

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