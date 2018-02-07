Житель Кыштыма попал в аварию в погоне за улитками

Южноуралец угодил в ДТП, бросившись среди ночи на поиски улиток.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», авария произошла вчера, 6 февраля, около 22:00 в Кыштыме на улице Либкнехта.

45-летний уроженец Узбекистана, управляя автомобилем Toyota Platz, врезался в Vortex Estina, выезжавший из дворового проезда. За рулем второй пострадавшей машины находился уроженец другой бывшей советской республики – Азербайджана.

За несколько минут до ДТП водитель японского автомобиля пытался сбежать от сотрудников ГИБДД: у одного из торговых центров он отказался остановиться по требованию наряда ДПС, так как сел за руль пьяным.

Причина пренебрежения правилами дорожного движения оказалась нетривиальной. «Виновник дорожной аварии откровенно признался, что поехал исполнить желание своей супруги, которой захотелось поесть улиток», – цитирует kyshtym24 инспектора по пропаганде отдела ГИБДД Кыштыма Бэллу Завалий.

Где в Кыштыме можно до стать улиток в столь поздний час, не сообщается.

Теперь машина нарушителя помещена на штрафстоянку. Охотнику за улитками предстоит заплатить штраф в 30 тысяч рублей. Также ему грозит лишение права управления транспортным средством на срок до 24 месяцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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