Госжилинспекция насчитала в Челябинской области две сотни неработающих лицензий на управление МКД

Глава Госжилинспекции Южного Урала Олег Датских устроил разнос руководителям управляющих компаний.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинской области на сегодня насчитывается 186 неработающих лицензий на управление многоквартирными домами. «Я ориентировал работу инспекции на очень жесткую реакцию в случаях, когда управляющие организации не исполняют свои обязанности», – заявил Датских. Причина этого – вопиющие случаи, с которыми сотрудники ГЖИ столкнулись в процессе лицензирования УК. «Были компании, где просто не было штата, – рассказал Олег Датских. – Спрашиваем: а кто же у вас работать будет? Отвечают: мы подрядчиков найдем».

Однако и к работающим организациям у Госжилинспекции сохраняется достаточно претензий. «Признаю, сегодня мы наладили взаимодействие с управляющими компаниями, и они очень оперативно реагируют на обращения ГЖИ по жалобам жильцов, – отметил чиновник. – Но таких обращений, вообще, быть не должно. Это значит, что УК не работают. Вас не видят. Поэтому обращаются сразу в Госжилинспекцию. Давайте еще к президенту обратимся! Собственники должны видеть вашу работу! Повернитесь к людям лицом!»

Что касается управляющих организаций, которые так и не наладят нормальную работу, ГЖИ будет принимать к ним крайне жесткие меры. Вплоть до лишения лицензии, пообещал г-н Датских.

Челябинск, Виктор Елисеев

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