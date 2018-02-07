Пришелец на ощупь: посланца Марса и Юпитера разрешат потрогать руками

Спустя пять лет после падения челябинского метеорита ученые раскрыли подробности происхождения небесного гостя, а музейщики разрешили южноуральцам пощупать «пришельца» и сделать с ним селфи.

Как уже сообщал «Новый День», космическое тело взорвалось в небе над над Южным Уралом утром 15 февраля 2013 года. Ударная волна выбила окна в 7 тысячах челябинских зданий, более 1,5 тысяч местных жителей пострадали из-за выбитых стекол и падения оконных рам. По космическим меркам, метеорит был небольшим – его диаметр не превысил 17 метров, весил он около 10 тысяч тонн.

Последующие несколько месяцев ученые скрупулезно изучали состав метеорита. В ходе исследований установлено, что челябинский болид относится к обыкновенному типу хондритов с низким содержанием железа.

Что касается возраста небесного тела, то определить его оказалось намного сложнее. За основу взяли тот факт, что метеориты относятся к группе протопланетного вещества, зародившегося 4,5 миллиарда лет назад. Таким образом, челябинский метеорит оказался ровесником Солнечной системы.

К периоду формирования планет относят и появление пояса астероидов, именно он, по мнению ученых, являлся родительским домов упавшего на Землю болида. По данным руководителя метеоритной лаборатории УрФУ Виктора Гроховского, данный пояс астероидов располагается между Марсом и Юпитером, согласно проведенным исследованиям, именно оттуда прилетел на Южный Урал космический гость. Отметим, до падения на нашу планету болид весил порядка 10 тысяч тонн, его диаметр достигал 17 метров, но попав в атмосферу Земли, 99% массы сгорело. В итоге из озера Чебаркуль извлекли осколок весом не менее полтонны.

Напомним, впервые челябинский метеорит взвешивали при помощи автомобильных весов сразу после его подъема со дна озера. В результате электронные весы не выдержали небесной махины и на отметке 570 килограммов сломались.

Последняя гастроль метеорита

Отметим, в процессе вытягивания осколка из воды на железных салазках метеорит раскололся на три части. Однако в Исторический музей Южного Урала доставили лишь самый крупный фрагмент. Еще два достаточно крупных осколка бесследно исчезли.

Кроме того, небесный гость «похудел» из-за условий хранения. Пролежав всего несколько месяцев в музее, из метеорита испарилось около 20 литров воды. Сколько сегодня весит челябинский метеорит, остается загадкой.

В очередной день рождения болида челябинцам и гостям города предлагают прикоснуться к знаменитому на весь мир небесному телу. Для этого с 9 часов 20 минут (время, когда метеорит упал на Землю) до 10 часов 15 февраля будет приподнят стеклянный купол витрины с самым крупным осколком, и посетителям музея разрешат потрогать пришельца руками. А всех, кто сделает селфи с метеоритом, на выходе из музея ждет оригинальный подарок.

Челябинск, Юлия Димова

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