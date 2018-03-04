В небе над Уралом пролетел суперболид (ВИДЕО)

Яркая вспышка в небе, переполошившая жителей уральских регионов, оказалась суперболидом.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», странное небесное явление жители Челябинской и Свердловской областей наблюдали в ночь на субботу. 3 марта примерно в 01:45 по местному времени светящийся шар ярко-голубого цвета зафиксировала камера видеорегистратора, установленная в машине жителя Екатеринбурга.

Космический объект, подобно челябинскому метеориту, с огромной скоростью пролетел в небе, однако в отличие от своего собрата, упавшего в озеро Чебаркуль, через несколько секунд пропал из виду.

В это же время яркое зарево осветило небо над Южным Уралом. Необычное свечение наблюдали в Челябинске, Верхнем Уфалее и других городах.

Видеозаписи необычной вспышки очевидцы опубликовали в соцсетях.

Сегодня ученые объяснили, что уральцы наблюдали очередной полет пришельца из космоса.

«По всей видимости, наблюдался очень яркий метеор, неофициальное название – суперболид, – пояснил корреспонденту РИА «Новый День» инженер учебной обсерватории УрФУ Владилен Санакоев. – Яркость, с которой он во время полета освещал местность под Челябинском, была в десятки раз ярче полной Луны».

Собеседник агентства отметил, что обычно такие метеороиды, как правило, полностью сгорают в атмосфере Земли, оставляя за собой только пыльный шлейф.

«Для того чтобы что-то долетело до поверхности, требуется скорость полета чуть более 11,2 километра в секунду и угол входа в атмосферу 10-20 градусов относительно поверхности Земли. Но даже в этом случае выпадает до 2%-3% от первоначальной массы космического тела», – рассказывает сотрудник обсерватории.

Пролетевший над Уралом метеороид, по мнению Санакоева, мог весить от 10 до 100 килограммов и больше. В целом, подобные явления могут наблюдаться из одной точки местности раз в несколько лет и не несут за собой никакой угрозы.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 04.03.18

4-5 марта ожидаются следующие события – Челябинск. / Бестолковая суета. Гороскоп РИА «Новый День» на 3 – 11 марта 2018. / В отделе полиции Челябинска скончался мужчина. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»