Космическое вторжение: уральцы наблюдали второе за неделю странное небесное явление

В небе над Уралом пролетел очередной светящийся объект.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», вторую за неделю яркую вспышку в небе обсуждают в соцсетях жители Челябинска и области.

Странное свечение 6 марта около 23 часов наблюдали также в соседних регионах.

Необычное явление зафиксировали камеры наружного видеонаблюдения в селе Тамакульское Курганской области, а также в Каменск-Уральском Свердловской области.

Челябинцы тоже сообщают, что территорию города и его окрестностей всю ночь обследовали с вертолетов. «А сегодня на северо-западе снег покрылся сажей, деревья скинули небольшие ветки», – пишут горожане.

Очевидцы полагают, что над Уралом пролетел очередной метеорит. Охотники за космическим пришельцем на основе данных о вспышках в небе уже составили карту падения светящегося шара.

Напомним, ночью 3 марта похожий небесный объект видели в Свердловской и Челябинской областях. По данным инженера учебной обсерватории УрФУ Владилена Санакоева, тогда в атмосфере Земли сгорел суперболид. Яркость, с которой небесное тело освещало местность под Челябинском, была в десятки раз мощнее свечения полной луны.

Пролетевший над Уралом метеороид, по мнению Санакоева, мог весить от 10 до 100 килограммов и больше. При этом специалист отметил, что подобные явления могут наблюдаться из одной точки местности один раз в несколько лет.

Челябинск, Юлия Димова

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