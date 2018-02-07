Бывший гендиректор УКВЗ получил восемь лет колонии

Усть-Катавский суд огласил приговор экс-гендиректору вагоностроительного завода и его заму.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Усть-Катавского городского суда, бывший генеральный директор ФГУП УКВЗ Павел Абрамов признан виновным в злоупотреблении полномочиями, повлекшем тяжкие последствия. Его зам по персоналу и безопасности Александр Болотников – виновным в пособничестве в злоупотреблении полномочиями, а также отмывании денежных средств.

Суд установил, что гендиректор Усть-Катавского вагоностроительного завода при содействии своего заместителя с 2009 по 2013 годы продавали трамвайные вагоны по цене, заведомо ниже себестоимости, предприятию, учрежденному Болотниковым. В результате предприятию был нанесен ущерб на сумму более 517 миллионов рублей, а производство на заводе было остановлено.

Кроме того, в апреле 2014 года заместитель гендиректора вывел со счетов предприятия, покупавшего трамваи по бросовой цене, более 200 тысяч рублей.

В суде ни тот, ни другой виновными себя не признали.

Исследовав доказательства, представленные сторонами обвинения и защиты, суд пришел к выводу о виновности подсудимых, приговорив Павла Абрамова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима с лишением права занимать должности в коммерческих организациях, на муниципальной и государственной службе, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий сроком на три года. Александру Болотникову назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должности в коммерческих организациях, на муниципальной и государственной службе, связанных с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных или административно-хозяйственных полномочий сроком на три года.

Осужденные топ-менеджеры УКВЗ были взяты под стражу в зале суда. Кроме того, солидарно с них взыскана в пользу предприятия сумма причиненного ущерба в размере 517 миллионов рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Челябинский областной суд.

Челябинск, Виктор Елисеев

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