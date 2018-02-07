Управляющие компании заявили об угрозе коммунальной сфере из-за действий тепловиков

В Общественной палате Челябинской области обсудили конфликт между УТСК и управляющих организаций.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ситуация вокруг заключения договоров с теплоснабжающей компанией нагнетается искусственно. Об этом в ходе «круглого стола» в Общественной палате региона директор филиала «Челябинские тепловые сети» Уральской теплосетевой компании Игорь Рындин.

Напомним, к общественникам обратились руководители ряда управляющих компаний с жалобой на действия УТСК, отказывающейся заключать прямые договоры на поставку теплового ресурса с собственниками жилья. В компании настаивают, что договор необходимо заключить между ресурсоснабжающей организацией и УК. И именно управляющая компания должна взимать с населения деньги за тепло и рассчитываться с ресурсниками.

Директоров УК такая позиция явно не устраивает. Ответственность жильцов при отсутствии прямого договора снизится, уверены коммунальщики. В итоге сбор платы за тепло упадут, а управляющие компании будут вынуждены платить за ресурс 100% его стоимости. Это приведет к ухудшению обслуживания жилого фонда, а то и к банкротству УК. Тогда рынок займут фирмы-однодневки, которые будут заниматься исключительно сбором денег с населения, а не обслуживанием жилого фонда, заявили коммунальщики.

В УТСК не соглашаются. «Поставщиком коммунальной услуги по отоплению и нагреву холодной воды является коммунальная компания, – отмечает Игорь Рындин. – Ресурсоснабжающая организация только доставляет тепловой ресурс, условно говоря, до стены дома. Управляющая компания покупает этот товар, а уже в самом доме с использованием общедомового имущества преобразует товар в коммунальную услугу. И жители дома платят именно за получаемую услугу».

В качестве возражения представители УК привели схему, которой придерживались при работе с МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети». Предприятие заключало договоры напрямую с населением, и горожане платили за тепло ресурсоснабжающей организации, исключив из цепочки управляющую организацию.

Однако подобная схема не вполне законна, считают в УТСК. Именно поэтому управляющим компаниям были отправлены письма-оферты на заключение новых договоров. А после того, как ответа от коммунальщиков ресурсникии не дождались, было решено обратиться в арбитражный суд с требованием принудить УК к заключению договоров с УТСК. Рассмотрение исков началось в феврале. «Хочу обратить внимание, что никаких проблем с теплоснабжением горожан на сегодня нет, – подчеркнул Игорь Рындин. – Несмотря на отсутствие договоров, мы продолжаем поставлять тепловую энергию. Ситуация вокруг вопроса начала нагнетаться именно в преддверии судебных разбирательств».

Впрочем, эта позиция не нашла понимания среди коммунальщиков. «Вы не хотите жить, как жили раньше мы!» – эмоционально воскликнул представитель одной из крупных УК города.

Чтобы несколько снизить градус дискуссии, модератор «круглого стола» предложил высказаться представителям других ресурсоснабжающих организаций – МУП ПОВВ и ПАО «Челябэнергосбыт». И выяснилось, что они также работают по прямым договорам с населением после неудачного опыта взаимодействия с «управляйками»: и водоснабжающая организация, и энергетики признались, что уровень собираемости платежей при работе с УК ощутимо снизился.

Но и этот пример не удовлетворил представителя УТСК. «Я прекрасно понимаю своих коллег, – отметил директор Челябинских тепловых сетей. – Да, они работают по прямым договорам. Но они же занимаются этим не от хорошей жизни. Что произошло? Приведу пример. Допустим, у меня есть частный дом. Но так как я работаю, заниматься его содержанием мне некогда. Я нанимаю специального человека, управляющего. Даю ему деньги и говорю: расплатись за ресурсы. Он деньги берет, но ресурснику не платит. Что я сделаю с таким управляющим? Выгоню его вон. А в нашем случае мы этого управляющего оставляем, а работу, которую он не выполняет, перекладываем на плечи ресурсоснабжающих организаций».

В заключение «круглого стола» Общественная палата Челябинской области предложила УТСК временно наложить мораторий на заключение договоров с УК. И, сохраняя в течение определенного периода старый порядок расчетов, дождаться принятия законопроекта об очередных поправках в Жилищный кодекс, которые рассматриваются Госдумой во втором чтении. Однако представителям управляющих организаций предложили на всякий случай подготовиться за это время к тому, что, возможно, придется все-таки перейти на новую схему расчетов за тепловую энергию.

Челябинск, Виктор Елисеев

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