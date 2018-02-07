Челябинский смог вынудил вернуться президентских правозащитников

Члены Совета по правам человека при президенте России вернулись в Челябинск, задыхающийся от смога.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», председатель комитета по общественному контролю Совета по развитию гражданского общества и правам человека при президенте РФ (СПЧ) Иван Засурский и председатель комитета по экологическим правам СПЧ Сергей Цыпленков прибудут завтра, 8 февраля, в Челябинскую область.

В планах у «президентских правозащитников» – изучить в очередной раз экологическую ситуацию на Южном Урале. Кроме того, они примут участие в экологическом «круглом столе» на базе Челябинского Дома ученых. «Качество воздуха в Челябинске уже катастрофическое, – говорит член координационного совета движения «Стоп ГОК». – Необходимо от разговоров переходить к действиям. Надеюсь, «круглый стол» ученых сформулирует конкретные рекомендации по улучшению экологической ситуации в Челябмнске».

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 07.02.18

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