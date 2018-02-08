Топ-менеджера челябинского завода, угробившего в аварии четырех человек, отправили в СИЗО

Виновник ДТП, унесшего жизни четырех челябинцев, арестовали.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия произошла 2 февраля на Бродокалмакском шоссе.

В столкновении двух автомобилей «Мицубиси Лансер» и «Лады» погибли четыре человека. По данному факту следствием главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 264 Уголовного кодекса РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).

Водителю одной из иномарок, 30-летнему топ-менеджеру одного из заводов Челябинска, который выехал на полосу встречного движения предъявлено обвинение. В его транспортном средстве от удара погиб пассажир. Во встречной машине смертельная авария унесла жизни водителя и двух пассажиров. Сам виновник аварии и еще два человека были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.

Как сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка, 7 февраля судом Центрального района г. Челябинска по ходатайству следователя ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на полное и всестороннее изучение обстоятельств данного дорожно-транспортного происшествия. Санкцией части 5 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Челябинск, Виктор Елисеев

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