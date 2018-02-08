Металлургов Магнитки признали лидерами в развитии кадрового потенциала

Развитие кадрового потенциала на ММК отмечено наградой РСПП.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», холдинг вошел в число победителей Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность», который ежегодно проводится Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП). Компания одержала победу в номинации «За развитие кадрового потенциала».

Церемония награждения победителей конкурса прошла 7 февраля в Москве в рамках мероприятий Недели российского бизнеса РСПП. Магнитка не в первый раз получает награды, высоко отмечающие ее кадровую политику. Ранее компания неоднократно становилась победителем отраслевого конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» в номинации «Развитие персонала».

«На ММК, являющемся крупнейшим работодателем Магнитогорска с момента основания города, сложилась уникальная синергия традиций, опыта и самых современных производственных технологий. В соответствии с решениями менеджмента и акционеров Группы ММК ежегодно в развитие кадрового потенциала вкладывается более 200 млн рублей. Это не просто инвестиции в производство – это инвестиции в настоящее и будущее региона и один из ключевых элементов стратегии социальной ответственности компании», – отмечает директор по персоналу ММК Олег Кийков.

Помимо ставших традиционными инструментов кадровой подготовки – таких как Школа генерального директора, Корпоративный университет, Школа молодого специалиста, а также насыщенные программы дистанционной подготовки, – ММК инициировал создание уникального комплекса практического обучения охране труда и промбезопасности. На предприятии регулярно проводятся конкурсы профессионального мастерства и управленческой подготовки, которые с внедрением новейших цифровых технологий становятся всё эффективнее. Не менее полутысячи выпускников магнитогорских профильных учебных заведений каждый год пополняют ряды компании.

О высоком развитии кадрового потенциала ММК свидетельствует и факт того, что в недавнем рейтинге лучших работодателей мира, составленном американским журналом Forbes, предприятие заняло первое место среди российских работодателей. В основу рейтинга легли такие критерии, как имидж компании и условия работы, которые оценивались самими сотрудниками ведущих предприятий.

Челябинск, Виктор Елисеев

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