В селах Челябинской области пешеходники опасны для жизни школьников

Прокурор Октябрьского района потребовал от глав сельских поселений обустроить пешеходные переходы.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре Челябинской области, надзорное ведомство Октябрьского района проверило соблюдение законодательства о безопасности дорожного движения на территории Октябрьского, Маякского, Подовинного, Уйско-Чебаркульского и Кочердыкского сельских поселений.

Установлено, что на территории сел не обеспечивается безопасность дорожного движения, поскольку пешеходные переходы, расположенные вблизи образовательных учреждений, не соответствуют требованиям национальных стандартов по обустройству пешеходных переходов. На них отсутствуют дорожные светофоры, ограничивающие пешеходные ограждения, искусственное освещение, искусственные неровности, дорожные знаки 3.24 «Ограничение максимальной скорости 40 км/ч», 1.17. «Искусственная неровность» совместно со знаком 3.24. «Ограничение максимальной скорости 20 км/ч» на единой стойке.

«Указанные нарушения требований законодательства о безопасности дорожного движения могут привести к причинению вреда жизни и здоровью участников дорожного движения, в том числе, воспитанников образовательных учреждений», – резюмировали в прокуратуре.

По результатам проверки прокурором района главам Октябрьского, Маякского, Подовинного, Уйско-Чебаркульского и Кочердыкского сельских поселений Октябрьского муниципального района внесены представления об устранении выявленных нарушений, с требованием привести пешеходные переходы в соответствии с положениями государственных стандартов.

Рассмотрение указанных актов прокурорского реагирования поставлено в прокуратуре района на контроль.

Челябинск, Виктор Елисеев

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