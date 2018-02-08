В Челябинске дышать станет труднее

Синоптики повысили степень опасности неблагоприятных метеоусловий в Челябинске.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей, будут наблюдаться в атмосферном воздухе Южного Урала до 19 часов 9 февраля.

Слабый ветер, туманы, инверсия, связанная с прохождением теплого фронта, являются неблагоприятными факторами, способствующими накоплению промышленных и автомобильных выбросов в нижнем слое атмосферы. НМУ 1-й степени объявлены в Коркино, Карабаше, Магнитогорске, Сатке.

В то же время в Челябинске с 17 часов сегодня до 19 часов 9 февраля объявлены НМУ 2-й степени опасности. Неблагоприятные метеоусловия наблюдаются в Челябинске и области с 30 января с перерывами на 6 часов 5 февраля и на 12 часов 6-7 февраля.

Жителям Челябинской области в период НМУ рекомендуется употреблять как можно больше воды, но предпочтение отдавать минеральной щелочной воде или кисломолочной продукции. Также будут уместны соки и кислородно-белковые коктейли. А вот от газированной воды следует отказаться.

Также в экстренных службах советуют отказаться от лишних нагрузок. Одежду лучше предпочитать из натуральных тканей. Полезным станет и контрастный душ. Настоятельно рекомендуется отказаться от алкогольных напитков. В случае постоянной одышки, кашля и бессонницы необходимо срочно обратиться к врачу.

При наступлении НМУ жителям рекомендуется не проводить работ, связанных с задымлением, пылением и возникновением неприятных запахов, не разводить костры, по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле и воспользоваться услугами общественного транспорта.

Челябинск, Виктор Елисеев

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