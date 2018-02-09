На Южном Урале обнаружили десятки тонн шпика и яблок из Европы

Десятки тонн европейских яблок и шпика нашли таможенники в Челябинской области.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинской таможни, пресечена попытка ввоза на территорию Российской Федерации 18 тонн яблок и 19 тонн свиного шпика из Европы.

Партия «санкционки» была обнаружена в Карталинском районе в результате контрольных мероприятий, проведенных сотрудниками Челябинской таможни и Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области.

Оба товара были выявлены в ходе проверки грузовых автомобилей, направлявшихся из Казахстана в Челябинск и Москву. По результатам проверки документов представители управления Россельхознадзора по Челябинской области установили, что перевозимый товар перемещался по недействительным документам и по имеющейся маркировке произведен в странах Евросоюза.

В настоящее время фрукты уничтожены в полном объеме. Свиной шпик, в связи с особыми условиями утилизации, ожидает уничтожения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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