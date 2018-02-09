Дело о мошенничестве топ-менеджеров «Здоровой фермы» передано в Центральный суд

Приговор руководству компаний агрохолдинга «Здоровая ферма», обвиняемых в афере на 320 миллионов рублей, вынесет Центральный суд Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, рассмотрев в апелляционном порядке материалы досудебного производства в отношении 16 сотрудников компании, судья изменил постановление Советского районного суда. Напомним, в ноябре 2017 года суд первой инстанции направил уголовное дело по подсудности в Калининский районный суд.

Постановление в областной суд обжаловал гособвинитель и один из обвиняемых. Апелляционная инстанция при принятии решения руководствовалась местом совершения большинства тяжких преступлений по данному уголовному делу.

Как уже сообщал «Новый День», в зависимости от роли и степени участия в преступлениях (треть обвиняемых занимали должности руководителей компаний агрохолдинга), членам преступной группы вменяется мошенничество в особо крупном размере, мошенничество, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательства, незаконная банковская деятельность, совершенная ОПГ, преднамеренное банкротство.

По версии следствия, в 2012 – 2014 годах руководство «Здоровой фермы» нанимало сторонние организации для строительства сельскохозяйственных объектов. После выполнения работ с подрядчиками не рассчитывались, а деньги, выделенные по программе госсубсидирования, присваивали. Потерпевшими признаны 9 коммерческих структур, общая сумма ущерба составила 120 миллионов рублей.

Кроме того, преступной группе вменяется незаконный возврат НДС в связи с покупкой имущественного комплекса ООО «Платошинская птицефабрика» в Пермском крае. Следователи полагают, что организации, входящие в структуру агрохолдинга «Здоровая ферма» (до 2016 года холдинг контролировался депутатом Госдумы Олегом Колесниковым) через подставные фирмы перепродавали друг другу активы, при этом искусственно увеличивали цены объектов недвижимости. Затем представители агрохолдинга отчитывались о совершенных сделках и уплаченных налогах на добавленную стоимость, в то время как НДС уплачен не был. Причиненный государству ущерб превысил 208 миллионов рублей. В ходе следствия в бюджет возмещено лишь 95 миллионов.

Челябинск, Юлия Димова

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