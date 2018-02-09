Южноуральцу, укусившему полицейского, дали 4 года «строгача»

Жителя Магнитогорска отправили в колонию за нападение на полицейского.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СК России по Челябинской области, преступление произошло в мае 2017 на улице Карла Маркса. 41-летний горожанин устроил пьяный дебош во дворе жилого дома. Соседи пожаловались на нарушителя общественного спокойствия в дежурную часть.

Прибывшие на место сотрудники МВД пытались утихомирить буяна, однако мужчина оказал сопротивление. Воспользовавшись моментом, он укусил одного из полицейских в плечо.

Затем дебошира увезли в участок, а пострадавший обратился в больницу. Медики выписали заключение, что пациенту причинен тяжкий вред здоровью. На местного жителя завели уголовное дело по факту применения насилия в отношении представителя власти.

Отметим, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления, к тому же на момент стычки с полицейским имел непогашенную судимость.

С учетом этих данных суд приговорил южноуральца к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Челябинск, Юлия Димова

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