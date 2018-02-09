Насильники второклассницы из Златоуста избежали наказания

Златоустовских подростков, жестоко надругавшихся над второклассницей, поместили в спецшколу. Соответствующее постановление принял городской суд.

Как уже сообщал РИА «Новый День», зверское преступление произошло 11 мая 2017 года. В заброшенном здании жестоко избили и изнасиловали 9-летнюю девочку. Родители ребенка обратились в полицию.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 4 статьи 131 УК РФ – «Изнасилование лица, не достигшего 14-летнего возраста». По подозрению в тяжком преступлении задержали 12-летнего знакомого школьницы. Вскоре удалось установить личность второго насильника, им оказался его 13-летний приятель.

По данным СК, в момент происшествия в здании также находился третий мальчик, он в изнасиловании не участвовал, а снимал происходящее на камеру мобильного телефона.

В это время его товарищи, вооружившись палками и арматурой, жестоко избивали и насиловали ребенка, после чего сбросили девочку в подвал. Школьница чудом выжила, однако получила переломы темени, затылочной и височной костей, ребра и в тяжелом состоянии была переведена в челябинскую областную больницу. Впоследствии подростков поместили в центр временного содержания малолетних преступников.

История с изнасилованием златоустовской второклассницы получила широкий общественный резонанс, однако всеобщая огласка не помогла наказать насильников по всей строгости закона.

Спустя несколько месяцев после происшествия уголовное дело закрыли в связи с возрастом обвиняемых. Привлечь мальчишек 12 и 13 лет по статье 131 УК РФ законодательно невозможно. Не понесут уголовной ответственности за поступки детей и их родители. Следователи ходатайствовали о помещении подростков в спецшколу.

По словам матери потерпевшей, главный зачинщик преступления проведет в учреждении закрытого типа всего два года. Его сообщник – на год больше. «Им будет мало и пожизненного заключения, чтобы осознать, как страдает моя дочь, и что они натворили», – цитирует «Телефакт» отчаявшуюся женщину. В настоящий момент девочка продолжает курс реабилитации в Челябинске, посещает психолога и готовится к очередной операции. Ее состояние оставляет желать лучшего: она страдает бессонницей и плачет по ночам.

Челябинск, Юлия Димова

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