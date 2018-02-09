К Земле несется «кузен» челябинского метеорита

К Земле приближается астероид 2018 СВ. На максимально близкое расстояние к нашей планете он подойдет сегодня ночью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», небесное тело называют ближайшим родственником челябинского метеорита из-за схожих размеров: диаметр астероида варьируется от 15 до 40 метров, что немногим превышает величину уральского гостя.

Согласно просчитанной траектории полета, 9 февраля в 21:30 по московскому времени астероид пролетит всего в 64 тысячах километров от нашей планеты, что составляет примерно одну пятую часть расстояния до Луны.

В NASA заверили, что угрозы для людей объект не представляет.

Эксперты Центра исследований околоземных объектов отмечают, что подобные осколки сближаются с Землей не чаще, чем один-два раза в год.

Однако за текущую неделю это уже второй случай сближения метеоритов с Землей. 6 февраля астрономы зафиксировали полет еще одного астероида – 2018 СС. 30-метровый осколок находился от нас на расстоянии, равном половине протяженности от Земли до естественного спутника.

Челябинск, Юлия Димова

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