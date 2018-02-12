Южноуральцы остались без денег и жилья из-за многоступенчатого мошенничества

Семья из Челябинска стала жертвой мошенников: история более чем странная – другие пострадавшие о своей беде не переживают, виновных все знают, но найти никто не может.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», запутанная история началась в мае 2011 года. Семья решила сбежать от ужасающей экологии Карабаша и переехала в Челябинск. Здесь южноуральцы купили квартиру, взяв ипотечный кредит в «Инвесттрансбанке».

Семейство начало обживаться на новом месте, пока не получило внезапный звонок из кредитного учреждения. «В 2013 году супругу позвонили из банка и сказали, что квартира попала под арест из-за начавшегося судебного разбирательства, – рассказывает Дилара Радионова. – Мы бросились в суды. Оказывается, вокруг квартиры с 2012 года идет разбирательство по факту мошенничества. При этом мы ничего не знали, пришли, когда два заседания уже прошли».

Здесь и выяснилось, что семья купила весьма проблемную квартиру. Оказалось, что они – не первые покупатели помещения. В январе 2011 года квартиру у мошенника приобрела пенсионерка. Мужчина предоставил ей заверенную нотариусом доверенность на продажу квартиры, а получив деньги, уехал в соседнюю область. Там он пришел в милиции и подал заявление об утере паспорта. Впоследствии мошенника опознала и пострадавшая пенсионерка, и ее юрист, но к ответственности его так и не привлекли. Уголовное дело уже несколько раз приостанавливали, так как «не установлено лицо, совершившее преступление». Кстати, нотариус, заверившая поддельную доверенность, продолжает работать в Сосновском районе.

Однако на этом дело не кончилось. Покупательница квартиры довольно быстро узнала, что стала жертвой мошенника: в марте 2011 года она столкнулась на лестнице с настоящей хозяйкой квартиры, по ее словам, даже не предполагавшей, что ее квартира была продана. И здесь начинается череда довольно странных действий и поступков.

Хозяйка почему-то даже не заходит в квартиру. Более того, она не предпринимает никаких мер, чтобы вернуть себе недвижимость. Зато покупательница бежит в полицию с заявлением о мошенничестве. «А в полиции ей сказали: бабушка, продавайте квартиру, а то останетесь без денег», – недоумевает Дилара Радионова. И пенсионерка следует совету неизвестного доброхота в погонах. Так квартира оказывается у добросовестных покупателей.

Что интересно, только после второй смены собственника, уже в 2012 году настоящая хозяйка имущества подает в суд иск о возврате ей законной собственности. При этом делает все, чтобы семья Родионовых не узнала о судебном разбирательстве. «Она брала в суде повестки, обещая передать их нам, но повестки мы не получали», – рассказывает оставшаяся крайней покупательница.

В итоге суд принимает решение о передаче права собственности законной хозяйке: с 23 июня 2017 года квартира формально принадлежит ей. Единственная уступка, на которую пошел суд: Радионовы могут оставаться в этом, уже не принадлежащем им, жилье до тех пор, пока собственница не выплатит им 250 тысяч рублей, потраченных на ремонт и улучшения. Пока хозяйка не торопится с возвратом денег. По всей видимости, их у нее сейчас просто нет. Зато она вполне может продать помещение и рассчитаться из вырученной суммы.

Между тем, банк, к настоящему времени успевший разориться, продолжает требовать расчета по ипотеке. Общая сумма оказалась немаленькой: внеся в качестве предоплаты 400 тысяч рублей, Родионовы взяли в кредит 900 тысяч. Сейчас с них требуют 1 миллион 327 тысяч рублей, при том, что 360 тысяч рублей южноуральцы уже выплатили.

Можно было бы вернуть их за счет страховой выплаты, на что и рассчитывали Радионовы, подписывая договор, где в числе прочих страховых случаев были и противоправные действия третьих лиц. Однако, как им объяснили в страховой компании, этот пункт касается, например, если какие-нибудь хулиганы поцарапали дверь квартиры, но никак не мошенничества. Здесь же речь о страховании титула права собственности. Но именно этот пункт почему-то не был внесен в перечень страховых случаев страховки, стоившей кредитополучателям кругленькую сумму. При этом в споре со страховой компанией банк встал на ее сторону, подтвердил, что титул права собственности застрахован не был.

В итоге Радионовы остались без жилья. Единственное же возмещение, которое они получили, – ежемесячно перечисляемые им порядка 5 тысяч с пенсии старушки в качестве компенсации ущерба от предпринятых ею мошеннических действий. Южноуральцы пытались предложить бабуле помощь в получении государственного возмещения ущерба от мошеннических действий «неустановленного лица». Напомним, в данном случае добросовестный покупатель имеет право на возврат 70% стоимости квартиры, то есть в данном случае – порядка 1 миллиона рублей. Но пенсионерка почему-то категорически против. В итоге за прошедшие два года челябинцам удалось вернуть 100 тысяч рублей из 1 миллиона 300 тысяч.

Челябинск, Виктор Елисеев

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