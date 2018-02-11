Погружение в таинственность. Гороскоп РИА «Новый День» на 12 – 18 февраля 2018

В третью неделю февраля Солнце и Меркурий будут находиться в знаке Водолея, а в последний день периода, 18 февраля, перейдут к Рыбам. Венера останется у Водолея до 11 февраля, а затем тоже окажется у Рыб. Марс от начала и до конца недели сохранит своё положение в знаке Стрельца.

Солнце в Водолее будет помогать людям в их совместной работе, настраивая их отношения наилучшим образом. Это подходящий период для коллективного преодоления препятствий, продвижения в производственной иерархии, выполнения задания, требующего настойчивости и терпения. Солнце в Рыбах помогает в реализации тайных желаний и осуществлении тайных дел, способствует успеху при работе в одиночку. Кроме того, Солнце настраивает на внутреннее умиротворение, побуждая углубиться в себя, и навести порядок в своей душе.

Меркурий в Водолее стимулирует к свободному общению ради интереса и приобретения новых знаний, поддерживает дружелюбие, пробуждает в людях любопытство и желание перемен. Меркурий ориентирует людей на организованные совместные действия, особенно, связанные с обменом информацией – такие как планирование, изучение и обсуждение новых перспектив, различные тренинги. Перейдя к Рыбам, он погружается во всё таинственное, скрытое от посторонних глаз, стремится получить доступ к секретам, необычным знаниям, у людей в это время повышается интерес к мистике.

Венера сохраняет дружелюбие и благотворно влияет в ситуациях, когда требуется проявить свои человеческие качества. Это благоприятный период для интеллектуальной деятельности, совместных действий, как в производственной сфере, в бизнесе, так и в повседневной жизни. Перейдя к Рыбам, Венера пробудит в людях сентиментальность, склонность к романтике, в профессиональной деятельности в это время легко возникают тайные романы. Также в этот период Венера способствует осуществлению тайных планов, связанных с деньгами, и ещё – уединённому творчеству.

Марс в знаке Стрельца создаёт импульс для начала или развития какого-либо дела. Возникают новые планы, создаётся новый проект или давно застывшее на одном месте дело вдруг сдвигается с мёртвой точки. И хотя не все проекты, начатые в это время, станут успешными, шансов на это становится больше: от начала дела зависит многое.

Овен

У Овнов-мужчин в третью неделю февраля астрологический фон сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем, Венерой и Марсом, а также Солнца с Марсом. Напряжёнными будут аспекты Урана с Сатурном, Плутона с Солнцем и Меркурием. Гороскоп в целом можно считать благоприятным, но прогноз по основной работе остаётся негативным на период 12 – 16 февраля. Напряжённый аспект Урана с Сатурном продолжит создавать неблагоприятную обстановку на рабочем месте, в коллективе, а также затруднять деятельность внешними помехами, нежелательными событиями и обстоятельствами. Период не походит для принятия ответственных решений, начала нового проекта. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный. Аспект Солнца с Марсом будет стимулировать деловую и творческую активность Овнов, подталкивать их к проявлению предприимчивости, инициативы, но при этом Овны могут оказаться излишне самоуверенны и поспешны в решениях. Поэтому на этой неделе не рекомендуется риск. Взаимодействие с далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное. Позитивное воздействие ближних планет благоприятно отразится на деловых и коммуникативных качествах Овнов, и позволит им закрепить успех в работе, продвинуться к цели, расширить деловые контакты или начать новый проект. Финансовая деятельность в этот период тоже будет успешной. Гороскоп указывает на предпочтительность самостоятельной, одиночной работы: прогноз по коллективной деятельности и продвижению в карьере отрицательный. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучная, за исключением промежутка 15 – 16 февраля. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни до 16 февраля негативный, а на остаток декады положительный. Материальное положение благополучное.

У Овнов-женщин наилучший прогноз относится к выполнению основных профессиональных обязанностей и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Сатурна с Меркурием и Венеры с Меркурием и Юпитером будут стимулировать интеллектуальные способности и общительность Овнов, повысят их организованность, создадут благоприятные условия для расширения сферы делового сотрудничества, ведения переговоров, заключения контрактов, соглашений, работы с важными документами. Это подходящий период для выполнения различных формальностей, обращения в официальные органы, юридические организации, решения вопросов с руководством, вышестоящими инстанциями, влиятельными лицами. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами тоже благоприятный. Скорей всего, в этом направлении Овны будут заниматься текущей или подготовительной работой, а активная часть начнётся в следующей декаде. Подходящее время для командировки, дальней поездки, возможно открытие новых перспектив, поступление ценных деловых предложений. Овны будут особенно расположены к ведению переговоров, а также неформальному общению. Гороскоп на этой неделе отдаёт предпочтение коллективной деятельности, а одиночную, самостоятельную работу характеризует отрицательно. Также негативно оцениваются перспективы карьерного роста. Прогноз по ситуации в доме и отношениям с близкими благоприятный, за исключением выходных, 17 – 18 февраля. Перспективы встречи близкого человека и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение на весь период характеризуется как благополучное.

Телец

У Тельцов-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Солнцем, Сатурна с Меркурием, Юпитера с Плутоном, Венеры, а также напряжённых аспектов Меркурия с Луной и Плутоном и Венеры с Юпитером. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучший прогноз относится к решению финансовых вопросов, который останется положительным на весь период. Аспект Юпитера с Плутоном создаст благоприятные условия для достижения успеха в инвестиционной деятельности, распределении прибыли, получении финансовой поддержки, работы с финансовыми документами. Возможно поступление крупных денежных сумм. Прогноз по выполнению основной работы тоже положительный. Декада подходит как для продолжения текущей деятельности, так и для начала нового проекта, расширения сферы деловых интересов, применения творческих способностей, проведения исследований, экспериментов. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами предполагает укрепление связей, правильную оценку перспектив совместной работы, проявление предприимчивости и изобретательности со стороны Тельцов. Деловая активность подготовительного характера принесёт свои плоды в следующие периоды месяца. Для взаимодействия с далёкими деловыми партнёрами не подходит промежуток 14 – 16 февраля: в эти дни не следует иметь дело с юридическими вопросами и обязывающими документами. Прогноз по финансам точно такой же. Ситуация в доме, отношения с близкими, за исключением 12 февраля, благополучные. В указанный день не следует решать домашние проблемы. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни на промежуток 14 – 16 февраля оцениваются отрицательно, а на остальные дни положительно. Материальное положение благополучное.

У Тельцов-женщин наилучший прогноз по-прежнему относится к выполнению основной работы и решению финансовых вопросов. Этому будут способствовать аспект Юпитера с Плутоном и ближние планеты. Это подходящий период для расширения сферы деловых интересов, проведения значительных изменений в работе, решения организационных, административных вопросов, а также пересмотра собственных профессиональных целей и задач, переоценке перспектив и коррекции своей деятельности. Декада подходит для делового и неформального общения, установления новых связей, обращения к влиятельных лицам, а также для укрепления отношений в коллективе. Возможно, в этот период Тельцы достигнут большего, чем сами планировали. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами положительный. Наибольших успехов Тельцы могут достичь во второй половине недели, когда гармоничное влияние планет станет особенно сильным. В это время обстоятельства начнут складываться благоприятным образом, и большое значение будут иметь контакты и отношения с окружающими. Рекомендуется увеличить деловую активность и проявлять дружелюбие. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами в целом благоприятный, но 14 – 15 февраля не следует рисковать, надеяться на авось, принимая важные решения. Также эти дни не подходят для начала командировки. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением промежутка 14 – 15 февраля. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное, но тоже за исключением промежутка 14 – 15 февраля.

Близнецы

У Близнецов-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Ураном и Меркурия с Венерой. Негативное влияние на Близнецов окажут напряжённые аспекты Плутона с Венерой, Солнца с Плутоном и Венерой и Меркурия с Плутоном. Гороскоп в значительной степени неблагоприятный. Аспект Плутона с Венерой указывает на возникновение неблагоприятных внешних обстоятельств, объективных трудностей в виде неких крупных событий, которые вступят в противоречие с планами Близнецов. Прежде всего, это касается сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами (здесь прогноз отрицательный до конца месяца). Не рекомендуется в этот период отправляться в командировку, вести переговоры, заключать соглашения. Высока вероятность срыва договорённостей, разрыва отношений, нарушения графика работ, сроков поставок и т.п. В случае невозможности перенести работу на более благоприятное время Близнецы должны будут постоянно учитывать возможность вмешательства непредвиденных обстоятельств, резкого изменения ситуации. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов тоже негативный – до воскресенья, 18 февраля, когда ситуация начнёт исправляться. Период не подходит для проведения рискованных операций, вообще, лучше свести деловую активность к минимуму. Только выполнение основной работы гороскоп оценивает как успешное. В этом направлении на Близнецов будет воздействовать гармоничный аспект Нептуна с Ураном, стимулирующий творческую активность и стремление к обновлению деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение в течение всего периода неудовлетворительное.

У Близнецов-женщин негативно характеризуется сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами. Это неподходящее время для командировок, дальних поездок, расширения сферы деловых интересов, установления новых отношений, заключения договора, соглашения. Напряжённые аспекты Солнца создадут внешние и внутренние помехи в работе, из-за чего Близнецы будут находиться в состоянии неуверенности, а различные неблагоприятные события создадут препятствия эффективному взаимодействию с партнёрами, нарушая планы и договорённости. В то же время гороскоп положительно оценивает выполнение основных профессиональных обязанностей. Гармоничные аспекты Луны, Венеры и Юпитера с Ураном указывают на широкие возможности улучшений, как в организационной, так и собственно в производственной части. Однако в течение всего периода Близнецам не рекомендуется проявлять инициативу, делать что-либо под свою ответственность, поскольку в этом случае обстоятельства окажутся против них. Лучше следовать за событиями. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами характеризуется как успешное, особенно, во второй половине недели. Здесь тоже решающую роль будут играть благоприятные обстоятельства, а не личная инициатива Близнецов. Тем не менее, от них потребуется интенсивное применение умственных способностей, в чём поможет Меркурий. Прогноз по решению финансовых вопросов тоже положительный на всю декаду. Хорошее время для поиска финансовой поддержки, получения инвестиций, возможны значительные денежные поступления. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Перспективы обустройства личной жизни оцениваются негативно. Материальное положение на промежуток 12 – 14 февраля оценивается как неудовлетворительное, а на остальные дни – как благополучное.

Рак

У Раков-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Солнцем и Меркурием, Нептуна с Ураном, Марса с Юпитером, Меркурия с Солнцем. Негативно повлияет на Раков аспект Меркурия с Плутоном. Гороскоп преимущественно благоприятный, но для первой половины недели он даёт отрицательный прогноз по выполнению основной работы. Негативный Плутон создаст трудности, связанные с информацией – она либо окажется неблагоприятной, либо ложной, либо её будет слишком много, и это вызовет некоторый беспорядок. Одновременно с этим, Меркурий ослабит интеллектуальные способности Раков, в связи с чем, период до 15 февраля оценивается как неподходящий для сложной умственной деятельности и принятия ответственных решений. Также на это дни гороскоп даёт отрицательную оценку одиночной, самостоятельной деятельности Раков. Прогноз по сотрудничеству с местными и далёкими деловыми партнёрами положительный на всю декаду. Гармоничные аспекты Урана и Юпитера сформируют благоприятные условия для расширения сферы деловых интересов, предпринимательской активности, творчества, поиска перспектив, установления новых контактов. Период подходит для разумного риска, экспериментов, исследований. Но вся эта деятельность до 15 февраля должна выполняться коллективно. В выходные, 17 – 18 февраля, Раки, возможно, достигнут значительного успеха в основной работе, действуя самостоятельно или проявив инициативу в совместной деятельности с коллегами или партнёрами. Это может быть удачный деловой визит или вовремя возникшая идея, найденное решение. Прогноз по финансовой деятельности благоприятен на весь период. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, но 15 февраля возможно кратковременное осложнение. Перспективы встречи близкого человека и обустройства личной жизни характеризуются положительно. Материальное положение благополучное, за исключением 15 февраля.

У Раков-женщин трудности в работе ожидаются в финансовой сфере – с 15 февраля и до конца декады. Здесь против них будут действовать сразу Солнце, Марс и Венера, из-за чего сложится неблагоприятная обстановка в коллективе, и, кроме того, отношения с партнёрами и руководством могут привести к крупному конфликту. Поэтому важные вопросы лучше перенести на третью декаду. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на весь период благоприятный. Гармоничный аспект Марса с Меркурием будет стимулировать Раков к энергичной деятельности и конструктивному мышлению. Это хороший момент для проявления инициативы, внедрения новшеств, организации совместных действий с коллегами. Успешными будут организационные, административные мероприятия, продуктивным окажется совместное обсуждение проблем и планирование работы на ближайшую перспективу. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется положительно. Вероятно, Раки сумеют организовать совместную деятельность коллег и партнёров как единого целого, либо обстоятельства сложатся таким образом, что интересы тех и других удачно дополнят друг друга. В обоих случаях, судя по гороскопу, от Раков в этот период потребуется значительная активность и максимум делового общения: гороскоп положительно характеризует и одиночную и коллективную деятельность Раков, указывая на необходимость проявления инициативы и лидерских качеств. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, хотя 16 февраля могут возникнуть небольшие сложности. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение до 15 февраля благополучное, а затем неудовлетворительное.

Лев

У Львов-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Луны с Венерой Меркурием и Солнцем, а также напряжённых аспектов Солнца с Меркурием и Юпитером, Нептуна с Марсом, Меркурия с Плутоном. В профессиональном плане гороскоп неблагоприятный. Негативно оцениваются выполнение основной работы, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, финансовая деятельность. Гороскоп даёт отрицательный прогноз по одиночной и коллективной работе Львов, хотя положительно характеризует их профессиональное положение и перспективы продвижения в карьере. Негативные аспекты Солнца указывают на возникновение объективных неблагоприятных для работы обстоятельств, с которыми Львы бороться не смогут. Их возможности в данный момент недостаточны для этого. Поэтому рекомендуется не предпринимать значительных попыток преодолеть возникающие препятствия, и тем самым сэкономить силы и ресурсы для более подходящих условий. Период не подходит для начала нового проекта, заключения договоров, соглашений, принятия важных решений, а также существенных изменений в деятельности. В указанных обстоятельствах Львы будут уязвимы для обмана из-за своего стремления быстрей пройти неблагоприятный период. Не следует рисковать, надеяться на удачу, кроме того, это неподходящий период для обращения за помощью к руководству или влиятельным лицам. Лучше в это время заниматься накоплением ресурсов, подготовительными мероприятиями, планированием. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Львов-женщин гороскоп положительный. В основной работе мелкие помехи или недоразумения могут проявиться 14 и 17 февраля из-за влияния негативного Меркурия. Поэтому в эти дни лучше не обсуждать с кем-либо важные профессиональные вопросы и не вовлекаться в споры. Серьёзной опасности эти моменты не представляют. Некоторые проблемы могут возникнуть 15 – 16 февраля из-за Солнца. В эти дни вероятность конфликта значительно выше, и она связана с вопросом распределения полномочий. Рекомендуется в этот промежуток не иметь никаких дел с руководством, вышестоящими инстанциями, влиятельными лицами. Здесь объективные обстоятельства будут против Львов, и могут задеть их, даже если они не проявляют инициативы и не дают повода. Кроме того, в этот промежуток, по возможности, лучше воздержаться от каких-либо коллективных действий (и, особенно, руководства ими). Вся остальная деятельность – выполнение основной работы, сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами, решение финансовых вопросов – гороскопом оценивается как успешная. Гармоничный Нептун указывает на широкие возможности применения в работе творческих способностей, повышенную коммуникабельность Львов, интуитивное понимание ими текущей ситуации и удачное использование своих деловых качеств. Гороскоп положительно оценивает возможность укрепления своего профессионального положения и карьерного роста. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный, но промежуток 15 – 16 февраля окажется неудачным. Материальное положение благополучное, но, на всякий случай, 17 февраля лучше проявить сдержанность в расходах.

Дева

У Дев-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Луной и Ураном, а также напряжённых аспектов Солнца с Меркурием, Венерой, Марсом и Юпитером, Сатурна с Луной, Юпитера с Венерой, Меркурия с Солнцем и Венерой. Гороскоп на эту неделю преимущественно неблагоприятный. Положительными можно считать прогнозы по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами и решению финансовых вопросов. Но в промежуток 16 – 17 февраля, под влиянием напряжённого аспекта Солнца с Юпитером, Девы столкнутся с трудностями объективного характера, и при этом будут считать, что смогут с ними справиться. В этот момент они могут допустить ошибку, принять необдуманное решение, заключить сделку или соглашение, которые впоследствии не смогут выполнить. Также в этот промежуток возможны финансовые потери. Соответственно, им рекомендуется отложить принятие важных решений, начало нового дела, подписания обязывающих бумаг. Следует ограничиться выполнением текущей работы. Прогноз по основной работе почти полностью, а по взаимодействию с местными деловыми партнёрами – полностью негативный. Основную работу желательно свести к минимуму, а сотрудничество с партнёрами перенести на более поздний срок. Гороскоп даёт полностью отрицательный прогноз по одиночной, самостоятельной деятельности. Прогноз по коллективной работе положительный, за исключением промежутка 16 – 17 февраля. Рекомендуется избегать ответственности, не проявлять инициативы, действовать на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение неудовлетворительное.

У Дев-женщин прогноз в профессиональном плане неблагоприятный. Астрологическая ситуация сформируется в основном напряжёнными аспектами Венеры, Меркурия, Сатурна и Юпитера с Солнцем. Попытки Дев продвинуться в делах будут наталкиваться на противодействие Сатурна, из-за которого результат окажется противоположным. Не исключается также, что в этот период Девы столкнутся с количеством работы, значительно превышающим их возможности, и это приведёт к потере ориентиров и беспорядочным действиям. Рекомендуется сократить работу до минимума, выбрав наиболее важное или неотложное дело, а всё остальное отложить до лучших времён. Не следует проявлять инициативу или демонстрировать лидерские качества. Хотя гороскоп положительно оценивает и одиночную, самостоятельную работу, и коллективную деятельность, в данном случае Девам лучше остаться на втором плане и не принимать на себя ответственность. Относительно положительно оценивается только основная профессиональная деятельность, но 12 – 13 и 16 февраля Девы столкнутся с трудностями: негативные Венера и Меркурий помешают выполнить сложную интеллектуальную работу, а также создадут помехи в деловом общении с коллегами или руководством. На остальные дни прогноз благоприятный, но успехи ожидаются незначительные. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами и финансовая деятельность оцениваются практически полностью негативно. Рекомендуется воздержаться от этой деятельности. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные, за исключением воскресенья, 18 февраля. Прогноз по встрече близкого человека и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

Весы

У Весов-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Нептуна с Венерой, Марсом и Ураном, Марса с Солнцем, Луной и Сатурном, Солнца с Меркурием, Юпитера с Плутоном. Напряжённым будет аспект Меркурия с Плутоном. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Гармоничные аспекты Юпитера и Нептуна указывают на благоприятные условия для проведения финансовых операций, расширение деятельности в этом направлении, успешном использовании творческих способностей и интуиции при решении подобных вопросов. Венера тоже будет на стороне Весов, но привнесёт с собой эмоциональность, из-за чего они могут допустить ошибки, проявить легкомыслие. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей тоже положительный. Аспекты Марса обеспечат Весы достаточным количеством энергии для проведения решения любых производственных вопросов и преобразований в работе. Позитивный Сатурн поможет улучшить организацию труда, сконцентрировать усилия на наиболее важной деятельности, это благоприятный период для начала нового проекта, заключения долгосрочных договоров, соглашений. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами тоже характеризуется как успешное. Солнце, Меркурий, Уран создадут благоприятные условия для продвижения в работе, установления новых контактов, заключения договоров, проведения сделок. Возможно открытие новых перспектив, смена направления деятельности. Гороскоп даёт положительный прогноз по одиночной и коллективной работе, а также карьерному росту. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Весов-женщин сохраняется положительный прогноз по финансам. Соединение Юпитера с Плутоном создаст условия для успешного решения самых разных задач, связанных с деньгами, и, кроме того, оно указывает на вероятность поступления крупных денежных сумм. Прогноз по выполнению основной работы тоже благоприятный, в делах ожидается плавное улучшение, которое продолжится в последующие периоды. Гармоничные аспекты Солнца указывают, что общая ситуация будет складываться в пользу Весов, однако в этот период им не следует проявлять самостоятельность, поскольку прогноз по одиночной работе отрицательный. Лучше действовать в коллективе, следуя за обстоятельствами. В то же время Солнце и Меркурий благотворно повлияют на способности Весов, пробуждая в них предприимчивость и лидерские качества. Это дополнительный аргумент в пользу работы с коллегами, а также для участия в различных совместных мероприятиях – переговорах, деловых встречах, конференциях, презентациях и т.д. Сотрудничество с местными и далёкими деловыми партнёрами оценивается положительно, хотя этот период выгладит скорей как подготовительный: гармоничный Уран, помогающий в развитии дела, начнёт влиять на Весы только в самом конце декады, а в текущий период главным будет влияние гармоничного Сатурна, который и обеспечит создание надёжного фундамента для будущей работы. Следует учесть, что 12 февраля при контактах с далёкими партнёрами не следует принимать окончательного решения, а также приступать к новой работе, а 15 февраля – неудачный день для сотрудничества с местными партнёрами. И кроме того, нежелательно в этот день обращаться к руководству. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни положительный. Материальное положение неудовлетворительное.

Скорпион

У Скорпионов-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Венерой, Юпитера с Ураном, Солнца с Меркурием, Венеры с Сатурном. Негативно повлияют на Скорпионов напряжённые аспекты Солнца с Юпитером и Плутоном, Меркурия с Марсом, Юпитером и Плутоном, а также Плутона с Нептуном. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничный аспект Сатурна и Венеры создаст хорошие возможности для укрепления деловых связей, это благоприятный период для заключения договоров и формализации отношений, например подготовки и принятия плана совместной работы, разработки новой продукции, проведения исследований, совместных выступлений на общественных мероприятиях. Также в это время возможно появление новых перспектив в работе и быстрое продвижение в этом направлении. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей тоже положительный. В выходные, 17 – 18 февраля, возможно проведения некоего делового мероприятия, на котором Скорпионы достигнут значительного успеха. А в остальное время в работе возможны успешные преобразования организационного или производственного характера, смена направления деятельности или какие-то другие положительные новшества. Прогноз по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами на всю рабочую неделю негативный. Благоприятные условия возникнут только с выходных, 17 – 18 февраля, и распространятся на последующий период. Точно такой же прогноз гороскоп даёт по одиночной, самостоятельной деятельности. Коллективная работа оценивается как полностью успешная. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни благоприятный. Материальное положение благополучное.

У Скорпионов-женщин, наоборот, наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, а взаимодействие с местными партнёрами не рекомендуется. В первом случае на них будет влиять гармоничный аспект Юпитера с Ураном, а во втором – напряжённый аспект Юпитера с Марсом. В деятельности с местными партнёрами, судя по гороскопу, Скорпионы двинутся в неверном направлении: их планы и надежды окажутся недостаточно обоснованы, и они напрасно потеряют время. В то же время в работе с далёкими партнёрами, они могут значительно продвинуться вперёд, особенно, если их деятельность будет включать в себя различные преобразования, новшества, включая установление новых партнёрских отношений. Это благоприятный период для командировок, дальних поездок. С этой деятельностью связан положительный прогноз по финансам. Правда, 12 февраля следует избегать принятия какого-либо решения (а лучше и переговоров на эту тему), отказываться от выгодных предложений и скептически относится к собственным идеям. Все важные дела рекомендуется перенести на последующие дни. И в любом случае на этой неделе следует уделять особое внимание формальностям, правильной организации работы. Прогноз по выполнению основной работы на весь период отрицательный. На этой неделе сформируется неблагоприятная для работы внешняя среда, обстоятельства будут против Скорпионов, из-за чего продвижение в работе станет невозможным или рискованным. Поэтому в этом направлении Скорпионы не должны проявлять никакой инициативы – только коллективная деятельность на вторых ролях. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и обустройству личной жизни негативный. Материальное положение преимущественно неудовлетворительное.

Стрелец

У Стрельцов-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Юпитера с Сатурном и Марсом, а также Венеры с Ураном. Напряжёнными будут аспекты Меркурия с Плутоном, Венеры с Солнцем и Марсом. Гороскоп в профессиональном плане благоприятный. Наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Позитивный Меркурий обострит интеллектуальные способности Стрельцов, поможет им увидеть новые решения, успешно вести деловые переговоры с партнёрами, возможно, они получат новую полезную информацию, которая усилит их позицию. При этом Стрельцы должны будут контролировать организационные моменты, не пуская дело на самотёк. Период подходит для командировок, дальних поездок. Прогноз по финансовой деятельности тоже благоприятный. Тот же аспект связывает эти успехи с положительной оценкой со стороны руководства и укреплением позиций или продвижением в карьере. Возможно финансовое поощрение или поступление денег по другим причинам. Выполнение основных профессиональных обязанностей характеризуется как успешное. На всякий случай, 15 февраля не следует вступать в споры с коллегами или партнёрами, обсуждать конфликтные вопросы. Период в целом подходит для укрепления своих позиций, совершенствования работы, коллективной и одиночной деятельности. Взаимодействие с местными деловыми партнёрами тоже оценивается положительно, хотя 14 и 16 февраля возможны небольшие трудности из-за необдуманных поступков или высказываний. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное, за исключением выходных, 17 – 18 февраля.

У Стрельцов-женщин гороскоп положительный. Период наилучшим образом подходит для выполнения текущей работы и обещает быть ровным, спокойным. Сотрудничество с далёкими деловыми партнёрами во вторую половину недели окажется наиболее удачным: в это время Стрельцам будет помогать гармоничный аспект Марса с Юпитером, и обстоятельства существенно улучшатся. Это хороший момент для командировки, дальней поездки, обсуждения совместной деятельности, заключения договора. Также в это время возможно появление новых перспектив, связанное с открытием нового направления работы или установлением новых деловых отношений. С этой деятельностью, вероятно, связан положительный прогноз по финансам. Правда, в обоих случаях 15 февраля рекомендуется воздержаться от принятия ответственного решения или каких-либо значимых действий, и ещё 12 февраля нежелательно заниматься денежными вопросами из-за Меркурия с Плутоном. Этот аспект негативно влияет на любые изменения, а кроме того в этот день возможно получение неприятного или ложного сообщения, а также проблемы в работе из-за поломок техники, оборудования. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей благоприятный, при этом не ожидается никаких значительных событий, никаких срывов или спадов в работе. Прогноз по карьерному росту тоже нейтральный. Гороскоп указывает, что на этой неделе Стрельцы будут работать вместе с коллективом, но с 15 февраля, возможно, от них потребуется проявить инициативу, возглавить коллег или действовать в одиночку, самостоятельно (для этого случая гороскоп предсказывает успех). Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются положительно. Материальное положение тоже благополучное.

Козерог

У Козерогов-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Меркурия с Солнцем, Луной, Ураном, Марса с Юпитером, а также напряжённых аспектов Меркурия с Плутоном и Марсом, Солнца с Марсом. В профессиональном плане гороскоп преимущественно благоприятный. Наилучшим остаётся прогноз по выполнению основной работы и сотрудничеству с местными деловыми партнёрами. Гармоничные аспекты Меркурия будут поддерживать интеллектуальные способности Козерогов на высоком уровне, позволяя решать задачи в широком диапазоне деятельности. Гороскоп даёт положительный прогноз и по одиночной, и по коллективной деятельности, позволяя проявить инициативу и продемонстрировать свои лидерские качества. Период подходит для проведения преобразований, замены оборудования, внедрения усовершенствований в работе, а также установления наиболее продуктивных отношений с коллегами и партнёрами. Отличное время для заключения договоров, а также сотрудничества с официальными органами, вышестоящими инстанциями, юридическими организациями. Гороскоп даёт положительный прогноз и по взаимодействию с далёкими деловыми партнёрами: ситуация благоприятна для командировок, дальних поездок, установления новых деловых контактов, совместной деятельности. Козероги получат шанс применить свои творческие способности, воплотить оригинальные идеи. Для решения финансовых вопросов подходит почти вся неделя, кроме промежутка 16 – 17 февраля. В этот момент настойчивость в отношениях с партнёрами или коллегами приведёт к нежелательному результату. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений благоприятный. Материальное положение также оценивается положительно.

У Козерогов-женщин гороскоп преимущественно благоприятный. Только в выходные, 17 – 18 февраля, им не рекомендуется заниматься основной работой и решать финансовые вопросы, связанные с профессиональной деятельностью. В эти дни их мнение окажется неприемлемым для партнёров, коллег или руководства, и они не сумеют отстоять свою позицию. Возможен серьёзный конфликт. На предшествующие дни недели прогноз по обоим направлениям деятельности полностью благоприятный, соответственно, важные вопросы лучше решать до (или после) выходных. Гармоничные аспекты Марса с Юпитером и Венерой обеспечат им существенное продвижение в делах, 12 и 13 февраля возможны некие разовые достижения, которые укрепят позиции Козерогов. Не исключено в это дни получение материального поощрения или иной подобной поддержки. Прогноз по сотрудничеству с местными деловыми партнёрами тоже благоприятный. Гармоничный аспект Венеры с Меркурием указывает на повышенный интеллектуальный уровень Козерогов, а также на усилившиеся коммуникативные способности. Период подходит для любой деловой активности, в которой могут пригодиться эти качества. Хорошее время для сложной работы, в том числе проектирования, осуществления расчётов, подготовки или изучения документации. Гороскоп положительно оценивает и коллективную, и одиночную работы (с некоторым предпочтением одиночной), поэтому Козероги могут уверенно выбирать любой вариант, и проявить на этой неделе свои лидерские качества, принять на себя ответственность. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений негативный. Материальное положение благополучное.

Водолей

У Водолеев-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Венеры с Юпитером и Ураном, Меркурия с Нептуном, Марса с Солнцем и Меркурием. Негативно повлияет на Водолеев аспект Сатурна с Ураном. Гороскоп в профессиональном плане почти полностью благоприятный. Только с выходных, 17 – 18 февраля, на Водолеев начнёт влиять негативный аспект Сатурна с Ураном (и продолжит в последующие периоды), который будет сбивать их с толку, направляя в неверную сторону. Перед Водолеями может открыться заманчивая перспектива, некое новое дело, с которым по их представлению они сумеют справиться. На самом деле, это не так. Водолеям в этот момент следует тщательно обдумать предстоящую работу и объективно оценить свои возможности. Иначе они попадут в полосу неудач, из которой будет непросто выбраться. По этой причине прогноз по сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами, начиная с выходных, отрицательный. То же самое относится к финансовой деятельности. Прогноз на предшествующие дни рабочей недели полностью положительный. Основная работа на это период оценивается как успешная (и это лучший прогноз во всей деятельности). Нептун, Меркурий и Венера создадут отличную рабочую обстановку и наилучшие условия для выполнения профессиональных задач в широком диапазоне. Почти такой же благоприятный прогноз и для сотрудничества с местными деловыми партнёрами. Водолеи могут с успехом применить в работе свои творческие и интеллектуальные способности, поддерживать продуктивные отношения с коллегами и партнёрами, и обеспечить высокий результат. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений характеризуются положительно. Материальное положение также благополучное.

У Водолеев-женщин прогноз скорей неблагоприятный, хотя гороскоп положительно оценивает сотрудничество с местными деловыми партнёрами и финансовую деятельность. Однако с начала этого периода и до конца месяца на Водолеев будет воздействовать напряженный аспект Юпитера с Солнцем, который окажется непреодолимым барьером при попытке реализации новых планов или проведения существенных изменений в работе. Поэтому прогноз для основной работы благоприятен только на первые дни недели, 12 – 13 февраля, а для сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами подходят только 12 февраля и выходные, 17 – 18 февраля. Соответственно, в этот период не рекомендуется начинать новые долгосрочные проекты, заниматься решением важных задач, давать обещания, принимать окончательные решения. Период не подходит для риска. Возможны неудачи при обращении к руководству. Исходя из сказанного, Водолеям лучше сосредоточиться на работе с местными партнёрами. Здесь ожидается полное взаимопонимание, благодаря чему совместная деятельность будет успешной. Возможны удачные инвестиции в дела партнёров, а также получение инвестиций от них. Гороскоп положительно оценивает взаимодействие с официальными органами и юридическими организациями. От Водолеев в этот период потребуется самостоятельность в принятии решений и независимость от коллектива в действиях: прогноз по одиночной деятельности положительный, а по коллективной – отрицательный. Также негативно характеризуются перспективы карьерного роста. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Перспективы знакомства с близким человеком и возникновения длительных отношений оцениваются негативно. Материальное положение 12 – 13 февраля благополучное, а в остальные дни неудовлетворительное.

Рыбы

У Рыб-мужчин астрологический фон в третью неделю февраля сформируется из гармоничных аспектов Сатурна с Солнцем, Венеры с Луной, Нептуна с Ураном. Напряжённым будет аспект Меркурия с Плутоном, и, кроме того, на этой недели преимущественно негативно будет воздействовать Марс. Его влияние проявится в сфере сотрудничества с далёкими деловыми партнёрами, и в середине недели, точней, 13 – 15 февраля, он испортит работу Рыб, связанную с финансами. В указанные дни не рекомендуется принимать важные решения, проводить совещания, консультации, искать поддержки у руководства, вышестоящих инстанций или влиятельных лиц. Сотрудничество с далёкими партнёрами до выходных нежелательно. Рыбы могут получить искажённую информацию, непригодную для принятия решения. Негативный Меркурий ослабит умственные способности Рыб, в связи с чем, они окажутся неспособны к продуктивной аналитической работе, ведению переговоров, заключению соглашений. Возможны конфликты с партнёрами и проблемы с руководством. Всю серьёзную деятельность лучше перенести на третью декаду, когда ситуация улучшится. Прогноз по выполнению основной работы и взаимодействию с местными партнёрами полностью благоприятен. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном позволит задействовать в работе творческий потенциал Рыб, обнаружить новые, более эффективные способы решения проблем, произвести обновление производственной деятельности, решить административные, организационные вопросы. Гороскоп положительно оценивает коллективную работу Рыб, и в основном отрицательно – одиночную, поэтому самостоятельные действия нужно будет осуществлять с осторожностью. Ситуация в доме, отношения с близкими благополучные. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений положительный. Материальное положение благополучное, но в промежуток 13 – 15 февраля лучше никаких серьёзных финансовых шагов не предпринимать.

У Рыб-женщин наилучший прогноз относится к сотрудничеству с далёкими деловыми партнёрами. Гороскоп положительно оценивает перспективы командировки, дальней поездки. Гармоничный аспект Нептуна с Ураном поможет Рыбам раскрыть в работе свой творческий и интеллектуальный потенциал, произвести эффективные изменения в профессиональной деятельности, обновить производственные процессы или методы работы. Возможно, в этот период они получат новые знания, которые заметно повысят качество их деятельности или помогут обнаружить в ней новые направления. Прогноз по решению финансовых вопросов благоприятный на первую половину недели, до 15 февраля, и отрицательный на остальные дни. С указанной даты Рыбы окажутся под негативным влиянием напряжённого аспекта Нептуна с Марсом, и будут склонны к принятию необдуманных решений. Не следует переоценивать свои возможности и рисковать. Заманчивые предложения со стороны скорей всего окажутся ложными. Прогноз по выполнению основных профессиональных обязанностей на всю неделю отрицательный. Здесь тоже негативную роль сыграет Нептун. Период не подходит для принятия ответственных решений и начала крупных проектов. Прогноз по взаимодействию с местными деловыми партнёрами негативный на первую половину недели, до 16 февраля, и положительный на остальные дни. Важную работу лучше перенести на следующую декаду. В первую половину периода по этому направлению лучше не принимать самостоятельных решений, желательно работать в коллективе на втором плане. Ситуация в доме, отношения с близкими напряжённые. Прогноз по знакомству с близким человеком и возникновению длительных отношений неблагоприятный до выходных. Материальное положение благополучное.

Москва, Денис Вербицкий

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