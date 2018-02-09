Ученые: От старости и онкологии спасут летучие мыши

В генах летучих мышей скрыты секреты долголетия и лекарство от рака. К такому выводу пришли биологи из Университетского колледжа Дублина, а также их коллеги из четырех европейских стран.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», согласно данным, опубликованным в журнале Science Advances, уникальное открытие было сделано при изучении генома редкого вида летучих мышей – большой ночницы (Myotis myotis).

Данные представители способны дожить до 37 лет, в то время как обычная домовая мышь такого же веса и размера живет не более 4 лет.

Ученые пришли к выводу, что в генах долгожителей присутствует особый фермент, блокирующий процесс уменьшения участков на концах хромосом – теломер.

У остальных видов мышей, а также людей и других животных теломеры способствуют копированию ДНК при делении клеток, что является одной из причин биологического старения. В ходе дальнейшего изучения выяснилось, что у больших ночниц присутствуют два гена, наоборот, удлиняющих теломеры. Эти же гены защищают клетки от раковых образований.

Биологи добавляют, что в перспективе результаты данного исследования могут лечь в основу разработки лекарства для больных онкологией и продления человеческой жизни.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 09.02.18

К Земле несется «кузен» челябинского метеорита. / Режим «черного неба» на Южном Урале продлили сразу на три дня. / Зона экологического геноцида: Челябинская область заняла последнее место эко-рейтинга по итогам 2017 года. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»