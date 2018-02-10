В Челябинске легковушка влетела в маршрутку, есть пострадавшие

В Челябинске иномарка столкнулась с маршрутным такси.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дорожная авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Котина и Героев Танкограда. По данным очевидцев, водитель Nissan на повороте не уступил дорогу микроавтобусу Ford Transit. Автомобили столкнулись прямо на пешеходном переходе.

На место прибыла бригада скорой помощи, но госпитализация участникам ДТП не потребовалась. Пассажиры маршрутки отделались ушибами и ссадинами.

Челябинцы активно обсуждают дорожное происшествие в соцсетях, отмечая, что данный вид транспорта становятся все более опасным для пассажиров.

«И опять маршрутка. Это уже даже не удивляет. Вчера на Ленинградском мосту маршрутка подрезала трамвай, обгоняя его по встречке. Сегодня с утра пару раз видел, как маршрутки на «красный» поворачивают на перекрестке. На перекрестке Бажова/Героев Танкограда – это уже правило повернуть на запрещенный светофор направо со второго ряда. Какая-то абсолютная беспомощность и бесполезность ГИБДД и городских властей», – возмущаются горожане.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП, по факту аварии проводится расследование.

Челябинск, Юлия Димова

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