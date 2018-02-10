Шестилетний челябинец погиб во время пожара

В Челябинске шестилетний мальчик задохнулся в горящей квартире.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании квартиры на втором этаже по улице Шоссе Металлургов поступило сегодня в 12:52.

Прибывшие на место пожарные проникли в жилое помещение, наполненное едким дымом, и заметили, что в дальней комнате горит кресло-кровать.

На кухне возле окна огнеборцы увидели лежащего без сознания ребенка. Мальчишку вынесли на улицу и передали медикам. Около получаса врачи пытались реанимировать пострадавшего, однако ребенок скончался.

По данным сотрудников караула пожарно-спасательной части, если бы вызов о пожаре поступил немного раньше, юного челябинца можно было спасти.

«При проникновении в квартиру мы обнаружили, что двери и в большую комнату, и в смежную с ней – маленькую, закрыты. Поэтому запах дыма соседи почувствовали не сразу, звонок от них поступил с опозданием. А ребенок, испугавшись, убежал на кухню и на помощь никого не позвал, – рассказали пожарные.

По предварительной версии, ЧП произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Оставшись один в квартире, мальчик играл со спичками и случайно поджег кресло.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства трагедии, по факту гибели ребенка проводится доследственная проверка.

Челябинск, Юлия Димова

Челябинск. Другие новости 10.02.18

В Челябинске легковушка влетела в маршрутку, есть пострадавшие. / Ученые: От старости и онкологии спасут летучие мыши. / К Земле несется «кузен» челябинского метеорита. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2018, РИА «Новый День»