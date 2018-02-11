На Южном Урале застрелили инспектора охотнадзора

В Карталинском районе найден мертвым инспектор охотнадзора.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в минувшую субботу государственный инспектор был застрелен из ружья при попытке задержать браконьеров, незаконно подстреливших двух косуль.

По факту убийства охотоведа возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается районный следственный отдел. Тело погибшего направлено на судмедэкспертизу.

Судя по полученным огнестрельным ранениям, в инспектора стреляли в упор.

Отметим, в отличие от охотников и браконьеров, представители охотнадзора не могут иметь при себе оружие. Коллеги погибшего вспоминают, что на счету инспектора большое количество административных и уголовных дел в отношении высокопоставленных чиновников и сотрудников силовых структур, сообщает «Первый Карталинский».

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося, расследование уголовного дела продолжается.

Челябинск, Юлия Димова

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