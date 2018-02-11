В Челябинске из-за угрозы взрыва эвакуировали торговый центр

В челябинском ТРК искали бомбу.

Как сообщили РИА «Новый День» в ЕДДС города, сообщение о минировании торгово-развлекательного центра в Калининском районе поступило накануне в 23:39. На место потенциального взрыва съехались все экстренные службы.

Полицейские оцепили территорию и эвакуировали персонал и посетителей ТРК – всего 50 человек.

В ходе осмотра взрывных устройств ни в здании, ни на прилегающей к нему территории не найдено. В 00:33 поиски прекратились.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего, устанавливается личность телефонного террориста.

Напомним, последняя волна минирований прокатилась по Челябинску в канун Нового года. 30 декабря один за другим были оцеплены самые крупные торговые комплексы города. По данным полиции, звонки, послужившие поводом для эвакуации, поступали по IP-телефонии. По той же схеме лжеминеры действовали и в начале октября, когда закладывали «бомбы» в 165 зданиях Челябинска и Копейска.

Челябинск, Юлия Димова

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