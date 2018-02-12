«Дочка» ММК повышает МРОТ

В ОАО «ММК-МЕТИЗ» вырастет минимальный размер заработной платы.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», об этом договорились работодатель и профком на заседании совместной комиссии по коллективному договору ОАО «ММК-Метиз».

Комиссия подвела итоги выполнения коллективного договора предприятия в 2017 году. По каждому разделу колдоговора прозвучали подробные отчеты. Как отметили обе стороны, он выполнен в полном объеме.

Кроме этого, рассмотрены все замечания и предложения по содержанию колдоговора, поступившие от работников завода.

После обсуждения комиссия приняла решение пункт 5.4. раздела 5 «Оплата труда» коллективного договора изложить в новой редакции: «Обеспечить минимальный месячный размер зарплаты работникам, отработавшим месячный баланс рабочего времени и выполнившим свои трудовые обязанности (нормы труда), не ниже 1,7, а для работников неосновных видов деятельности не ниже 1,4 прожиточного минимума трудоспособного человека в регионе». В прежней редакции для работников основных видов деятельности был установлен норматив – не ниже 1,5 ПМ, для неосновных видов – не ниже 1,3 ПМ.

Новая редакция соответствует требованиям действующего Отраслевого тарифного соглашения по горно-металлургическому комплексу. По состоянию на январь 2018 года средняя заработная плата на предприятии составила 46 тысяч 700 рублей. По итогам 2017 года она увеличилась на 8,4%.

Колдоговор «ММК-МЕТИЗ», принятый весной прошлого года, соответствует социальным стандартам Отраслевого тарифного соглашения и по другим разделам и пунктам, в том числе по индексации зарплаты с включением механизма индексации. «Это результат грамотного социального диалога работодателя и профсоюза, подтвержденный на региональном уровне: в декабре 2017 года ОАО «ММК-Метиз» заняло 2 место на областном конкурсе «Колдоговор – основа защиты социально-трудовых прав работников», – напомнили в пресс-службе ММК.

На заседании колдоговорной комиссии также рассмотрено выполнение Соглашения по охране труда администрации и профсоюзного комитета «ММК-МЕТИЗ». Оно полностью выполнено. Утверждено новое Соглашение по охране труда на 2018 год. В числе новых пунктов – обязательство работодателя о приобретении нового оборудования, улучшающего условия труда металлургов.

Челябинск, Виктор Елисеев

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