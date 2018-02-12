На борту разбившегося самолета Ан-148 находился выпускник челябинского вуза

В авиакатастрофе в Подмосковье погиб выпускник челябинского вуза.

Как передает корреспондент «Новый День», выпускнику Южно-Уральского государственного университета Илье Ставскому в день трагедии исполнилось 33 года, он летел из Москвы в Орск, чтобы отпраздновать день рождения с родственниками.

Молодой человек закончил челябинский вуз в 2007 году, затем уехал в Екатеринбург, где работал в Уральской горно-металлургической компании. Пару лет назад бросил карьеру энергетика, путешествовал по России и участвовал в телепроекте, посвященного людям со сверхспособностями.

Напомним, самолет «Саратовских авиалиний» вылетел из аэропорта Домодедово 11 февраля в 14:24, через несколько минут лайнер пропал с радаров и упал в Раменском районе. На борту воздушного судна находилось 65 пассажиров и 6 членов экипажа. Среди жертв авиакатастрофы большинство жителей Оренбургской области, в том числе двое детей 5 и 13 лет. Также среди пассажиров были москвичи и один гражданин Швейцарии.

По словам очевидцев, в момент трагедии прозвучал громкий хлопок, в домах чуть не вылетели стекла. Другие сообщают, что самолет развалился в воздухе. Отметим, экипаж не сообщал о неисправностях воздушного судна. Также известно, что при падении лайнер горел, были видны искры и дым.

В настоящий момент на месте крушения работает Следственный комитет. Фрагменты самолета разбросаны в радиусе одного километра. По данным МЧС, выживших на борту Ан-148 нет.

Челябинск, Юлия Димова

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