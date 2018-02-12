11 тысяч южноуральцев в любой момент могут остаться без воды

В Челябинской области муниципальные власти махнули рукой на содержание гидротехнического сооружения.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Брединского района проверило исполнение требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений администрацией Брединского муниципального района.

Установлено, что на территории Брединского района на реке Синташта находится гидротехническое сооружение, обеспечивающее питьевой водой поселок Бреды с населением около 11 тысяч человек, собственником которого является муниципалитет.

Проверка показала, что в нарушение требований федерального закона «О безопасности гидротехнических сооружений» отсутствует проектная документация сооружения (основные схемы, чертежи); не проводится техосвидетельствование работоспособности гидромеханического оборудования (затворов, регулирующих устройств, задвижек); отсутствует акт геодезической привязки контрольных точек гидротехнического сооружения; не разработаны критерии безопасности; расчет размера вероятного вреда, который может быть причинен жизни, здоровью физических и юридических лиц в результате аварии, не соответствует действующим требованиям Ростехнадзора; не назначено лицо, ответственное за безопасную эксплуатацию сооружения; со стороны верхнего бьефа бетонной плотины отсутствует ограждение.

По итогам проверки прокурор района обратился в суд с требованием признать бездействие администрации Брединского муниципального района незаконным и обязать выполнить предусмотренные законом обязанности.

Челябинск, Виктор Елисеев

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