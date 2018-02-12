Челябинец, заработавший на наркотиках почти 10 миллионов рублей, предстанет перед судом

В суд направлено дело жителя Челябинца, организовавшего интернет-магазин наркотических веществ.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, челябинец обвиняется в склонении к потреблению наркотических средств, незаконном сбыте наркотиков и покушении на незаконный сбыт, совершенных организованной группой, в крупном размере, а также отмывании средств в особо крупном размере.

По версии следствия южноуралец, являясь участником организованной преступной группы, осуществлявшей сбыт наркотиков бесконтактным способом (с использованием сети тайников-«закладок», электронных платежных систем, анонимного общения в сети «Интернет»), в июле 2014 года организовал интернет-магазин по незаконной продаже наркотиков, который функционировал до марта 2017 года – момента фактического задержания соучастников.

В день сообщники сбывали около 30 разовых доз наркотиков. Из незаконного оборота изъято более 50 граммов синтетического наркотического средства.

Полученные в результате незаконной торговли наркотиками средства челябинец перечислял через различные счета, зарегистрированные на сторонних лиц, маскируя денежные переводы под легальные гражданско-правовые сделки. Общая сумма легализованных денег превысила 9,6 миллиона рублей.

На имущество обвиняемого общей суммой около 50 тысяч рублей наложен арест.

С обвиняемым заключено досудебное соглашение о сотрудничестве, в отношении остальных соучастников уголовное дело расследуется следственными органами.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Курчатовский районный суд Челябинска.

Челябинск, Виктор Елисеев

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