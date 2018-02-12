Власти Варненского района нашли деньги на ремонт детсада после вмешательства прокуратуры

В Челябинской области только после вмешательства прокуратуры начался ремонт в детском саду.

Как сообщал уже РИА «Новый День», прокуратура Варненского района провела проверку соблюдения законодательства в муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад №2» села Алексеевка.

В ходе проверки сотрудники надзорного ведомства установили, что вход в здание детского сада со стороны пищеблока, который используется сотрудниками учреждения для приема поставляемых пищевых продуктов, находится в состоянии, опасном для жизни и здоровья людей: плита, бывшая основанием козырька входа, уже начала обрушаться.

Кроме того, лестницы аварийного выхода находятся в непригодном состоянии: имеются сквозные дыры, трещины, пол частично обрушен. «Указанные дефекты создают невозможность использования аварийных выходов по назначению, что нарушает права детей, а также сотрудников учреждения на безопасность жизни и здоровья», – отметили в прокуратуре.

Вход на территорию игровой площадки детского сада был организован через арку одной из эвакуационных лестниц, что создает условия причинения вреда жизни и здоровью несовершеннолетних начавшимся обрушением материала, из которого построено сооружение.

Поскольку выявленные нарушения законодательства угрожали жизни и здоровью детей, а также работников и посетителей образовательной организации, прокурором района были внесены представления начальнику управления по делам образования администрации Варненского района и заведующему МКДОУ «Детский сад №2» села Алексеевка, в которых потребовано устранить нарушения закона.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, после вмешательства надзорного органа, управление образования администрации Варненского района составило смету на ремонт здания детского сада. В настоящее время ведутся ремонтные работы, окончание которых запланировано на конец февраля 2018 года. Заведующая детским садом привлечена к дисциплинарной ответственности.

Ситуация находится под личным контролем прокурора Варненского района.

Челябинск, Виктор Елисеев

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