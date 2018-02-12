Глава южноуральского села, раздававший земли за взятки, останется в СИЗО

Суд оставил в следственном изоляторе главу Алишевского сельского поселения, обвиняемого в коррупционных преступлениях.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского облсуда, постановление Сосновского районного суда, 31 января заключившего чиновника под стражу, обжаловали его адвокаты. Защитники настаивали на избрании обвиняемому меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Рассмотрев материалы дела в апелляционном порядке, суд оставил решение нижестоящей инстанции без изменения.

Таким образом, глава администрации поселения пробудет в СИЗО как минимум до 14 марта.

Напомним, руководитель сельской администрации был задержан 29 января в рабочем кабинете. Чиновнику вменили три эпизода получения взяток на общую сумму более 1 миллиона рублей. По версии следствия, в 2008 году глава поселения незаконно выдал местным жителям три земельных участка, впоследствии проданных третьим лицам.

Кроме того, в 2013 году глава Алишевского поселения сделал для знакомого фиктивную выписку из похозяйственной книги о наличии прав пользования земельным участком площадью 750 квадратных метров в поселке Трубный. Впоследствии мужчина незаконно оформил право собственности на данный участок. Причиненный бюджету ущерб оценили в 140 тысяч рублей. Представители силовых структур не исключают, что в деле чиновника могут всплыть новые эпизоды коррупционных преступлений.

Челябинск, Юлия Димова

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