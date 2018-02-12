В Челябинске вспыхнул деревообрабатывающих цех

В Челябинске полыхает деревообрабатывающий цех.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило сегодня в 11:21.

Пожар, которому была присвоена 2-я категория сложности, начался в здании деревообрабатывающего цеха по адресу Копейское шоссе, 48. Пламя охватило площадь в 350 квадратных метров. На месте работают силы и средства подразделений 3-го отряда федеральной противопожарной службы ОФПС.

К месту пожара убыла служба пожаротушения центра управления в кризисных ситуациях по Челябинской области.

Дальнейшая информация уточняется.

Челябинск, Виктор Елисеев

Челябинск. Другие новости 12.02.18

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