Пенсионерка лишилась сбережений в надежде на аванс

Пожилая жительница Миасса, искавшая работу, попалась на уловку мошенника.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 61-летняя пенсионерка из Миасса поместила на одном из сайтов объявление об оказании услуг сиделки.

Через некоторое время на указанный ею номер телефона позвонил незнакомец. Как пишет U74, Мужчина рассказал, что сам в настоящее время находится не в Миассе, но сиделка нужна близкому ему человеку, и он готов заплатить женщине задаток переводом на ее банковскую карту.

Обрадованная пенсионерка, не чувствуя подвоха, проследовала к ближайшему банкомату и под диктовку неизвестного «благодетеля» нажала на определенные кнопки.

В итоге с карточного счета женщины были списаны 15 тысяч рублей. Полиция Миасса возбудила дело о мошенничестве.

Челябинск, Виктор Елисеев

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