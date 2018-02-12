В Челябинске предложили избавиться от съезда с проспекта Ленина на Красную

Общественники предложили мэрии Челябинска восстановить тротуар на месте съезда с проспекта Ленина на улицу Красная.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с таким предложением выступила инициативная группа «Челябинский урбанист».

«Поворот направо на Красную избыточен и опасен для пешеходов, – настаивают активисты. – В результате правая полоса по проспекту Ленина не используется, так как после перекрестка количество полос уменьшается на одну. Исходя из миссии создания центра города, ориентированного на пешее передвижение, мы предлагаем убрать съезд направо и восстановить бывшую тротуарную схему».

С общественниками согласны в расположенной неподалеку от перекрестка гимназии №1, чьи учащиеся каждый день опасно перебегают дорогу на запрещающий сигнал светофора. «Существующая схема затрудняет пешее передвижение и создает сильный дисбаланс удобства в сторону автомобильного, – настаивают в «Челябинском урбанисте». – Пешеходам не только нужно идти на 30-50 метров дальше, чтобы перейти перекресток, но и ждать дополнительный светофор».

Кстати, начальник городского управления транспорта Роман Болотов поддерживает это решение, так как он работает на углу этого перекрестка, полушутя замечают общественники.

Помимо отказа от невнятного дорожного аппендикса, активисты также предлагают оборудовать на этом перекрестке по проспекту Ленина островки безопасности. «Это положительно скажется на успокоении трафика и однажды спасет чью-то жизнь, – уверены в «Челябинском урбанисте».

Челябинск, Виктор Елисеев

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