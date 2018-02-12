На Южный Урал обрушился снежный фронт

В Челябинской области ожидаются продолжительные снегопады.

Как сообщили РИА «Новый День» в Челябинском ЦГМС, ближайшая неделя окажется в регионе снежной.

В ночь на вторник, 13 февраля, будет облачно, ожидается небольшой снег, местами умеренный. Температура воздуха -12, -17, на юге -19, -24. Днем будет также снежно, температура воздуха 7-12 градусов ниже нуля, на юге – до -17.

Снегопады, по данным сервиса «Яндекс.Погода», продлятся минимум до середины следующей недели. Лишь в субботу, 17 февраля, будет бесснежно.

Что касается температуры воздуха, в среду и четверг ночью ожидается облачная погода с прояснениями, -15, -20 градусов Цельсия, при прояснении – до -26. Днем ожидается -5, -10, в низинах 14 градусов ниже нуля.

Челябинск, Виктор Елисеев

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