В Челябинской области карантин по ОРВИ ввели в четырех десятках образовательных заведений

На Южном Урале продолжается рост заболеваемости ОРВИ.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области, ситуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Челябинской области оценивается как неэпидемическая.

За 6-ю неделю года (с 5 по 11 февраля) зарегистрировано 28 тысяч 882 случая ОРВИ, показатель составил 87,4 на 10 тысяч населения, что выше уровня прошлой недели на 17 %. Несмотря на рост, показатель заболеваемости остается ниже порогового на 12 %.

Сезонный рост заболеваемости отмечается в 33 муниципальных образованиях области. В городе Челябинске за 6 неделю зарегистрировано 11 тысяч 714 случаев ОРВИ, показатель составил 97,7 на 10 тысяч населения, что выше уровня предыдущей недели на 13 % и ниже уровня эпидпорога на 7 %.

По данным лабораторного мониторинга заболеваемость ОРВИ в Челябинской области обусловлена преимущественной циркуляцией возбудителей респираторно-синцитиальной инфекции, парагриппа и риновирусной инфекций.

В связи с высоким уровнем заболеваемости ОРВИ введены карантинные мероприятия в медицинских и социальных организациях Саткинского, Каслинского, Увельского и Южноуральского муниципальных образований. По состоянию на 12 февраля приостановлен учебный процесс в 8 средних общеобразовательных школах полностью, 86 классах 30 школ, 1 группе 1 техникума и 4 группах 3 детских садов в 10 муниципальных образованиях.

Челябинск, Виктор Елисеев

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