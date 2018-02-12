Дело оправданного проректора южноуральского вуза вернули на повторное рассмотрение

В Челябинском областном суде не согласились с решением низшей инстанции, оправдавшей проректора МГПУ в деле о взятках.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, сегодня, 12 февраля, апелляционная инстанция Челябинского областного суда срассмотрела жалобу на оправдательный приговор Правобережного районного суда Магнитогорска в отношении проректора Магнитогорского государственного педагогического университета.

22 ноября минувшего года суд оправдал по двум эпизодам получения взятки в крупном размере и по одному эпизоду получения взятки в значительном размере за отсутствием события преступления. Обвинение не согласилось с подобным решением и обжаловало его в Челябинский областной суд.

Напомним, по версии следствия, мужчина, работавший проректором вуза, в период с декабря 2011 года по февраль 2012 года получил три взятки от сотрудников вуза за включение их научных проектов в перечень проектов, рекомендуемых к финансированию в рамках целевой программы «Развитие научного потенциала высшей школы».

Апелляционная инстанция Челябинского областного суда с доводами прокурора согласилась. Дело магнитогорца направлено на повторное судебное рассмотрение.

Челябинск, Виктор Елисеев

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