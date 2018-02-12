В челябинском детсаду объявили карантин из-за кишечного гриппа

Воспитанников младшей группы челябинского детсада скосила кишечная инфекция.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», острое недомогание сразу несколько детей, посещающих дошкольное учреждение на улице Гагарина, почувствовали в конце минувшей недели. По словам родителей, вечером 8 февраля сильная рвота началась, как минимум, у четверых малышей. Челябинцы сначала заподозрили у детей пищевое отравление: на обед в детсаду давали колбасу. Однако руководство учреждения данную информацию опровергло. Не поступало сообщений о массовом отравлении детей и в региональное управление Роспотребнадзора.

Позднее у одного из воспитанников группы подтвердился кишечный грипп.

Как сообщила РИА «Новый День» заведующая детсадом №286 Татьяна Чурикова, в связи с выявленным случаем с сегодняшнего дня во второй младшей группе объявлены карантинные мероприятия. Особый режим предполагает усиленную дезинфекцию помещений и игрушек, проветривание комнат, дополнительный медицинский осмотр. При этом здоровые малыши продолжают посещать дошкольное учреждение. По мнению заведующей, острую кишечную инфекцию заболевший ребенок мог подхватить где угодно, необязательно в группе, а о новых случаях заболевания среди детей ей ничего неизвестно.

Челябинск, Юлия Димова

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