Властям можно: в Челябинске продолжают уродовать фасад ДС «Юность» рекламой (ФОТО)

«Рекламный» вандализм в центре Челябинска продолжается «при поддержке» областных властей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», прошло больше года после выступления активистов инициативной группы «Челябинский урбанист» против заклеивания фасада дворца спорта «Юность», бывшего некогда одной из достопримечательностей города. Однако руководство спортивной арены продолжает игнорировать возмущение общественников и клеить на стенах здания аляповатую рекламу.

Напомним, городские активисты выступили прошлой зимой против размещения на стене спортучреждения баннера, рекламирующего сказочное представление на льду. Инициативная группа «Челябинский урбанист» направила обращение в администрацию Челябинска, назвав происходящее «вандализмом».

В мэрии сообщили общественникам, что рекламная конструкция размещена незаконно, заверив: руководство МУП «Дворец спорта «Юность» уже получило указание демонтировать вызвавший недовольство активистов баннер.

В «Челябинском урбанисте» ответ мэрии приняли на «ура». «На архитектуре никогда не должно быть рекламы. Даже на время событий любой степени важности. Город живет каждый день. И каждый день он должен быть в порядке», – заявил тогда координатор группы Лев Владов.

Однако оказалось, что общественники переоценили эстетический вкус чиновников. Прошел год, а стены ДС «Юность» по-прежнему украшает реклама, оповещающая горожан о «важных» событиях в жизни Южного Урала. Например, сейчас на том же месте, что и незаконный баннер годичной давности, размещена реклама чемпионата мира по танцевальному спорту, который пройдет даже не в «Юности», а на ледовой арене «Трактор».

Однако кто же будет думать об эстетике, если столь значимое событие проходит, как услужливо сообщает баннер, «при поддержке губернатора Челябинской области»? Это не преминули заметить некоторые внимательные горожане. «Вот вам и «вандализм»...» – иронично замечают челябинцы в социальных сетях.

Челябинцы отмечают, что город вообще «замусорен» наружной рекламой

Челябинск, Виктор Елисеев, Евгений Полак

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